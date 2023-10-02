Monday, 02 October 2023 01:49 GMT

صامويل إيتو يواجه تهما بالفساد والتلاعب بنتائج المباريات

10/2/2023 4:29:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ازدادت متاعب صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، إذ يواجه تهما بالفساد وسوء استخدام السلطة، وفق تقرير بريطاني.
وأكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن إيتو البالغ من العمر (42 عاما) يخضع حاليا للتحقيق من قبل الشرطة الكاميرونية بتهمة التلاعب في نتائج المباريات والفساد.

ويُتهم إيتو الذي استلم مهام منصبه رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم في ديسمبر/كانون الأول 2021 بمساعدة فريق على الصعود من الدرجة الثانية إلى الأولى ويتعلق الأمر بفريق فيكتوريا يونايتد، مما اُعتبر تلاعبا بالنتائج وسوء استخدام لمنصبه.

وفي الوقت الذي تزداد الضغوط عليه من أجل الاستقالة والرحيل عن منصبه، ما زال إيتو مصّرا على براءته نافيا هذه الادعاءات جملة وتفصيلا.

ومن أجل ذلك قرر النجم الأسبق لبرشلونة وإنتر ميلان توكيل محامٍ للدفاع عن نفسه والرد على كل هذه الاتهامات وحفظ حقوقه، وفق صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وجاءت هذه التطورات بعد شهرين تقريبا، إذ تم تسريب مكالمة صوتية بين إيتو وفالنتين غوين رئيس نادي فيكتوريا يونايتد يعود تاريخها إلى مطلع يناير/كانون الثاني الماضي تضمنت العديد من الاحتجاجات على مستوى التحكيم من قبل غوين.

وانتشر التسجيل الصوتي لهذه المكالمة على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفيها وعد إيتو رئيس النادي بمساعدة فريقه على تحقيق حلم الصعود إلى الدرجة الأولى، خاصة أن غوين وقف إلى جانبه ودعمه حتى وصل إلى منصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وتؤكد الصحيفة الإسبانية أن الأمر انتهى بفوز فيكتوريا يونايتد بلقب دوري الدرجة الثانية في الكاميرون وذلك في أبريل/نيسان 2023 وبالتالي صعد الفريق إلى الدرجة الأولى كما أراد غوين تماما.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد فتح تحقيقا مع إيتو في أغسطس/آب الماضي بعد اتهامه بالتلاعب واختلاس الأموال بالإضافة إلى اتهامات أخرى بالفساد.

حينها قال "كاف" في بيان رسمي "تلقينا تظلمات مكتوبة من عدة أشخاص مهمين في كرة القدم الكاميرونية يشتكون فيها من تصرفات غير قانونية ضد الرئيس صامويل إيتو، نحن ننظر إلى هذه الادعاءات بناء على اللوائح والأنظمة الخاصة بكاف، ورغم خطورة الادعاءات يبقى السيد صامويل إيتو بريئا إلى حين إدانته من قبل الهيئات القضائية، وحتى ذلك التاريخ يرفض كاف التعليق على القضية حتى الانتهاء منها". -وكالات

اقرأ أيضاً:
ابنة صموئيل إيتو تقاضيه وتطالب بسجنه

MENAFN02102023000072011014ID1107173256

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث