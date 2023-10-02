Monday, 02 October 2023 01:49 GMT

هل كان تعديلا كما يجب أن يكون؟

10/2/2023 4:29:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






يمكن لنا أن نرى التعديل الحكومي الأخير تحديدا، من زاوية مختلفة.
مما استطعت معرفته إلى حد كبير ومن مصادر متفاوتة في الدولة أن التعديل كان حراكا سياسيا قادما من لدن رئيس الوزراء وحده، وتفاصيله كان يديرها الرئيس نفسه ووحده (كانت غرفة عمليات قراراته حرفيا بين غرف عمليات!!)، وما يعرفه الكثير باسم "مرجعيات" متعددة في الدولة لم تتدخل في كل تفاصيل هذا التعديل منذ البداية، فكانت خيوط المشهد بيد الرئيس الخصاونة فقط.
بمعنى آخر، وحسب وصف إحدى تلك المرجعيات "رفيعة المستوى" أن ما حدث، كان كما يجب أن يكون.
لكن، وفي تقديرنا مما استطعنا معرفته ومراقبته، فإن الخيوط وإن كانت أطرافها في يد الرئيس -كما قيل- إلا أن القدرة على تحريك الخيوط بالنفخ عليها -ومن بعيد- ممكنة ومتاحة وخالية بذكاء من تهمة التدخل!
التعديل الأخير أثار جدلا أوسع من كل ما سبقه من تعديلات في حكومة الرئيس بشر الخصاونة لسببين: أولا أنه التعديل السابع للحكومة نفسها. وقد رأى فيه البعض تعديلا بلا موجبات موضوعية تفرضه، وثانيا أن التعديل هذه المرة سيخترق البرلمان (وليس العكس كما يجب أن يكون) بتكليف اثنين من مجلس الأمة بحمل حقيبتين وزاريتين (وتم تعديل هذا التعديل بالساعات الأخيرة وبقرار فردي من الرئيس وحده)، مما يعني استقالتهما حكما من السلطة التشريعية، مما يعني تباعا أنها مراهنة سياسية يجب أن تكون مضمونة بلا خسائر.
"المسؤولية الكاملة" للتعديل كان الانطباع الذي يمكن أن يترجم فكرة "الأمور كما يجب أن تكون"، لكن في قراءة التفاصيل فقد كانت تلك "المسؤولية الكاملة" كمينا استطاع الرئيس الخصاونة أن ينجو منه في الساعات الأخيرة، وبتضحيات أقل فداحة مما لو استمر التعديل كما "يجب أن يكون"، وهي تضحيات أسقطتها نيران صديقة، نيران الرئيس نفسه.
هذا حراك سياسي كامل الأهلية جاء في توقيت "ناقص الأهلية"، والذي يجب أن يكون في مرحلة قادمة ربما بعد الانتخابات التالية في الصيف القادم، لكنه يعطي قراءة أولية لما يجب أن تكون الأمور عليه في تشكيل الحكومات مع توسعة في التفاصيل بحضور الأحزاب وتصاعد وجودها شيئا فشيئا خلال العشر سنوات القادمة (كما هو مأمول طبعا).
كانت هناك محاولة فردية من رئيس الوزراء بتضمين وزراء حزبيين، قد لا تكون هناك قراءة واضحة لهم كحزبيين، لكنها إشارة نوايا على صيغة همس بأهمية المفهوم الحزبي في تلك المرحلة القادمة ربما.
هل سيغير التعديل واقع الحال جذريا؟
بالطبع لا.
لكن المرحلة القادمة ما بعد تلك الانتخابات "الجديدة نوعيا" عليها رهان كبير، رهان على بدايات تغيير يستهدف كل ذلك الوعي الجمعي، وهو الوعي القادر على أن يكون أي تغيير حكومي أساسه ذلك الوعي نفسه، ولنا أن نتخيل بعد زمن وبقوة التغيير الذي "نأمله ونتأمله" أن تعديلا حكوميا ما في زمن الأحزاب ستكون خيوطه مربوطة ببرامج أحزاب مسؤولة عن تنفيذها أمام الناس، وليس قرارا فرديا أو حاصل فرق وجمع وقسمة وطرح مرجعيات متعددة.
وحينها.. ربما يتجذر التغيير وينتج واقعا جديدا، يمكن وصفه أنه كما يجب أن يكون.

MENAFN02102023000072011014ID1107173255

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث