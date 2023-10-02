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حفلة فنان في العقبة

10/2/2023 4:29:17 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








ساعة ونصف كانت سببا في انعاش الحراك الاقتصادي والسياحي في مدينة العقبة، والتي تعمل على تسويقها مؤسسات مهمة، ويتابع تفاصيل البناء فيها حكومات متعاقبة، ويديرها قانون بأحكام خاصة، ويستثمر بها شركات رائدة. جهود لا تنقطع ونفقات باتجاهات مختلفة وتوجيهات مستمرة كلها تعمل في اتجاه واحد حسب عناوين ومخرجات الاجتماعات واللقاءات المتكررة، ولكن ليست كلها او في مجملها تحقق النتيجة المرجوة!
قبل أيام حفل لفنان عربي في العقبة يؤكد وفق علم الحساب نتيجة تجاوزت الهم الرسمي في وضع المدينة على خريطة الاستقطاب والانفاق وطول مدة الاقامة، وهي الاهداف الرئيسة الثلاث في خطط العقبة، لنرى وللعام الثالث على التوالي ان فعالية محددة الاهداف، واضحة الاتجاه، قد جعلت من العقبة مقرا واقامة لا بوابة ومرور. وهنا لا يستوجب الامر غير جلسة مصارحة، وقرار واحد دون تشكيك او تردد او تخوف من اتخاذه، قرار ينقل المدينة من مستوى التفكير بالبنية التحتية الى مستوى التشغيل الكامل.
حفل فني وبالدليل القطعي مكررا، ودون اللجوء الى عروض وتخفيضات في الفنادق والمطاعم ووسائل النقل، لا بل بيع بأعلى الاسعار والخدمات، وبعيدا عن طرح العطاءات وجمع الافكار او حتى تنوع الفعاليات بالرغم من اهمية تلبية كافة الاذواق، اليوم يؤكد الفن انه مفتاح المدينة ان كنا نسعى لنتيجة مختلفة، وكنا ننشد تحقيق نشاط يطال جميع القطاعات في المدينة، اليوم يؤكد الفن بما يستقطبه من متابعين ومهتمين انه اداة ضمان نجاح واستدامة تشغيل انشطة المدينة بكل انواعها، وابرزها الانشطة البحرية التي تمثل صناعة المدينة الاساس ويصعب الاستقطاب لها بالرغم من كونها المدينة الساحلية الأردنية الوحيدة الى جانب باقي الانشطة من تسوق واستجمام او بحث عن مغامرة.
هي أيلة صانع ((الحلم الذي اصبح حقيقة)) كما وصفها صاحب الحلم الكبير مؤسس ايلة، تعمل بشكل مختلف، وتفكر بمستقبل مشرق، وتدار بأسلوب العمل الريادي، هي أيلة تصنع اركان نجاح الصورة المشرقة للمدينة، وتحقق الواقع المأمول، وتعيد الثقة بالاستثمار، وترسي أسس التشغيل ذي العائد التشاركي مع شركاء ادارة العقبة، بدءا بمؤسسة ادارتها الرسمية الى جانب اهتمام وتسهيل الاجهزة المساندة، والذين يدعمون دائما هذا التميز ويقفون خلفه، فيكون النجاح مضمونا، والحديث عن المصلحة رقما مكتوبا، والعائد حصة يتقاسمها الجميع، فتكون العقبة هي بوصلة الاتجاه للزائر.
رسالتي واضحة، ورأيي موثق بأقوال وصور وبسمة وعدد الحضور ونسب الاشغال، وربح مؤكد لكل من كان متفائلا ايجابيا في رؤيته للعقبة، رسالتي فحواها لتكن ادارة الفعاليات وحصص الإنفاق للاستقطاب والتسويق بين يدي من أكدّ انه ينقل المدينة من مستوى الحياة الروتينية الى حياة الفرح والترفيه والعائد المادي التشاركي المستدام، فصناعة الفرح قد يتقنها الجميع احيانا، ولكن صناعة العائد من السياحة والاستقطاب يتقنها البعض فقط.

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