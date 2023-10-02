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الأردن في الميزان

10/2/2023 4:29:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






ليس من طبعي أن أعلق بشكل مباشر أوغير مباشر على وجهات نظر الآخرين حول القضايا العامة، وإن كان بعضها يشكل انطباعات، أحتفظ بها لنفسي، وحتى في هذا المقال أنا أكتب عن الأردن الذي يرى البعض أنه في مأزق بسبب التحولات والتغيرات التي تشهدها العلاقات الإقليمية بامتداداتها الدولية، وليس عن ما يكتب في هذا السياق!
والسؤال المنطقي هو: ما هي المعايير التي يمكن استخدامها لمعرفة ما إذا كان الأردن في مأزق فعلي بسبب تلك التحولات؟ وما هي الأوزان التي توضع في كفة الميزان لمعرفة ثقله الحقيقي في التوازنات الإقليمية؟ وكيف يمكن تحديد من هو في حالة قوة أو ضعف في عملية التحول على افتراض أنها تمضي بنجاح في اتجاه معين؟ وهناك عدد غير محدد من الأسئلة لأي باحث إستراتيجي متخصص في القضايا الإقليمية يريد أن يبحث في مكانة الأردن ضمن محيطه العربي والإقليمي والدولي!
نقطة الارتكاز هنا ليست بحاجة إلى دليل، فالدولة الأردنية بنظامها وشعبها ومؤسساتها وعلى رأسها قواتها المسلحة راسخة هنا منذ قرن من الزمان، وقد صمدت تلك الدولة في كل الظروف والأحوال التي نعرفها، ويعرفها الآخرون، دون حاجة منا لأي نوع من استحضار الوقائع والمخاطر والأحداث التي تجاوزها الأردن بقدراته الفائقة على التصدي، وإعادة التنظيم، ومواصلة المسيرة حتى لو شابت العقبات طريقها والتحديات.
نحن نتحدث عن فترة تاريخية شهدها من هم في مثل عمري منذ عام 1967، وشهدها شيوخ أطال الله في أعمارهم منذ عام 1948، ويشهدها معظم الأردنيين منذ ثلاثة عقود على الأقل وكلنا يدرك بالشواهد القاطعة أن الأردن لم يخدش أو يجرح بل إنه لملم جراح الآخرين واحتضن خوفهم وهلعهم في واحة من الأمان والعيش الكريم، فأي مقارنة يمكن عقدها بين قوة وثبات في وجه أزمات خطيرة، وبين تغيرات سياسية إذا لم يكن طرفا فيها فذلك لا يعني أنه متضرر من نتائجها!
واضح أنني لا أسمي الأشياء بمسمياتها لأن الأردن مهتم بالمبدأ وليس بالتفاصيل، والمبدأ المتصل بالقضية المركزية كما شرحه جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هو أن المعاناة في هذه المنطقة ستستمر إلى أن يساعد العالم في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والعالم هنا يعني المجتمع الدولي ومن يمثله من هيئات ومنظمات دولية، ومن جهود سياسية إضافية تساهم بها الدول المعنية بالسلام في الشرق الأوسط، وفي نهاية المطاف منح الفلسطينيين حقهم بإقامة دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
إذا كانت هناك مبادرات من شأنها الوصول إلى هذه الغاية فخير وبركه، ولكن في جميع الأحوال لا شيء يضع الأردن في مأزق، وارتباطه العميق بالقضية الفلسطينية هو جزء من عناصر قوته وليس العكس، وعلى مدى مراحل المبادرات والاتفاقيات بخصوص عملية السلام كان الأردن وما يزال طرفا رئيسا لا يمكن تجاهله، وتلك حقيقة تعرفها الأطراف جميعها كأمر واقع، وليس كمجاملة سياسية أو دبلوماسية!
يمتلك الأردن خبرة طويلة في التعامل مع التوازنات الإقليمية منحته القدرة على تحليل التطورات في حينها، واستشراف أبعادها ونتائجها، ومع ذلك لا يمارس أحكاما مسبقة لأن نهجه السياسي مرتبط بفكر وحكمة وثبات قائده وإنسانيته وضميره الحي.

MENAFN02102023000072011014ID1107173253

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