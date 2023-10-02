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تعديل ودورة نيابية وكواليس

10/2/2023 4:29:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








خلال الأسبوع الماضي اجرى الرئيس بشر الخصاونة تعديلا على حكومته هو السابع خلال السنوات الثلاث منذ أن كلّفه جلالة الملك عبدالله الثاني بتولي موقع رئيس الوزراء في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2020.
شهد التعديل الذي استمر الحديث فيه اكثر من شهر عملية شد وجذب وخاصة في موضوعة (توزير النواب)، حيث كدنا نشهد فيه كسرا لـ))فيتو)) توزير النواب، الذي تواصل لأكثر من 25 سنة مضت، بيد أن اللحظات الأخيرة قبل اعلان التشكيل جاءت بخلاف التوقعات وابقت ((الفيتو)) قائما الى حين انتخابات مجلس النواب العشرين الذي ستجري انتخاباته الصيف المقبل، وأبعدت نائبين عن كرسي الوزارة في لحظات أخيرة.
كلام كثير وكواليس جرت قبل الساعات الثماني والاربعين التي سبقت اعلان التعديل بصورته الأخيرة، ولم تحسم جدلية التوزير الا في ساعات قليلة قبل الإعلان النهائي، وفي هذه الجدلية اختلفت الآراء ووجهات النظر بين من يريد إبقاء النواب بعيدا عن مقعد الوزارة وخاصة في المرحلة الحالية، وبين من يعتقد ان المرحلة المقبلة تتطلب خطوات تدلل عن صورتها وجوهرها، وأولئك يرون ان توزير نواب من المجلس الحالي مقدمة لما ستجري عليه الأمور في مجالس سابقة، وان إعادة تعليق جرس (توزير النواب) خطوة ضمن خطوات سياسية مستقبلية.
في نهاية مشهدية جدلية التوزير، انتصر الرأي الأول الذي يرى ان الأمور لم تنضج في المجلس الحالي لتوزير نواب، وبالتالي تم اقصاء الفكرة من أساسها وجرى التعديل دون دخول نواب في الحكومة ما اظهره بصورة باهتة في ظل عدم كسر ((فيتو)) التوزير، حيث اقتصر على خروج وزيرين من الحكومة، وإعادة تموضع وزارات تم دمجها في وقت سابق كالعمل والصناعة والتجارة والاشغال والنقل، وتدوير لوزراء.
شخصيا أعتقد ان المرحلة كانت تحتاج لخطوات للأمام، والذهاب لرؤى مختلفة تدلل على المرحلة السياسية المقبلة والتي سنشهد فيها تحالفات حزبية تحت القبة وحكومات برلمانية تدير المرحلة بكل تفاصيلها، وهو عنوان الإصلاح المقبل الذي تضمنه قانون الانتخاب.
بالمجمل فإن التعديل الأخير هو السابع، ولم يتبق من افراد الحكومة التي تشكلت قبل 3 سنوات بقوام 32 وزيرا إلا 10 وزراء فقط، وكان التعديل الأول على حكومة الخصاونة سريعا، حيث قدم وزير الداخلية توفيق الحلالمة استقالته، وفي 2 ديسمبر 2020، صدرت إرادة ملكية، بالموافقة على تعيين سمير المبيضين وزيرا للداخلية، أما التعديل الثاني فكان في 28 فبراير 2021، لتعويض وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الداخلية سمير المبيضين اللذين قدما استقالتهما، وفي 7 من مارس 2021، صدرت إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل موسع شمل 10 وزراء، وجرى تعديل وزاري في 29 مارس 2021، عُين بموجبه فراس الهواري وزيرا للصحة، ويوسف الشمالي وزيرا للعمل، أما التعديل الرابع فكان في 11 أكتوبر 2021، وشمل 9 وزارات، وفي 27 أكتوبر 2022، أجري التعديل الخامس على الحكومة، أما آخر تعديل فكان في 22 يناير 2022، الذي جاء بمكرم القيسي لحمل حقيبة السياحة والآثار.
بالأثر فإن الحكومة التي غيرت ثلثي طاقمها يتعين عليها دخول الدورة العادية الأخيرة لمجلس الامة التاسع عشر في الحادي عشر من الشهر الحالي وهي تضع نصب عينيها ان الدورات الأخيرة من عمر البرلمانات هي الأصعب والاعنف على الحكومات، وبالتالي فإنه يتعين عليها توقع جلسات مناقشة عامة مطولة، واسئلة اجرأ واكثر قوة، ومناقشات تشريعية اوسع واشمل، وخطابات في الموازنة اشد نقدا على الحكومة، وعلى سياستها الاقتصادية والاجتماعية.
الدورة العادية ستبدأ باكرا، ومكتب دائم جديد سيتشكل، وملفات داخلية وخارجية ستحضر وكلها ستكون عنوان لمرحلة مقبلة عنوانها توسيع دائرة الاشتباك النيابي الحكومي تحت قبة العبدلي.

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