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جراثيم التعليم

10/2/2023 4:29:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






في منتصف خمسينيات القرن الماضي، جاء العالم بنجامين بلوم، ليقترح هرمه الشهير الذي عرف باسمه "هرم بلوم"، والذي يحدد فيه تصنيفا لمستويات الأهداف التعليمية، مقسما إياها إلى ثلاثة؛ إدراكي، سلوكي، وحركي نفسي. بينما قسم الإدراكي إلى ستة مستويات؛ التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، وصولا إلى مستوى التقييم.
في تصنيفه هذا، حدد بلوم أن المستوى الأقل هو "التذكر"، فيما يتربع "التقييم" على قمة الهرم بوصفه مستوى متقدما جدا، يكون فيه الطالب قادرا على استيعاب الأفكار وتكوينها، وطرحها والدفاع عنها، وبناء روابط بين تلك الأفكار وغيرها، ما يتيح له توسيع الرؤية لديه.
في مشهدنا التعليمي، تبدو العملية متوقفة عند المستوى الثاني، أو الثالث، في حدود ضيقة على أبعد تقدير، فنظامنا التعليمي أعلى من قيمة الحفظ بما هو مستوى تذكر، ولم يتوسع في مهارات التعليم والتعلم للتطبيق والتحليل والتركيب والتقييم. الحفظ في نظامنا التعليمي جاء معبرا عن "الفهم"، وهو بذلك يلوي عنق الحقائق، خصوصا أن استرجاع المعلومات هي آلية بدائية لا تدلل على هضم المعلومات، أو إقامة صلات بينها وبين أخرى، كما لا يفهم من ذلك أن الطالب قادر على الاستفادة من تلك المعلومات أو تطويرها.
إذا اتفقنا أن هذا الواقع هو ما يعيشه نظامنا التعليمي بالفعل، فعلينا أن نسأل عن الأسباب التي قادت، وتقود، إلى هذه المأساة.
في فنلندا، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 5.5 مليون نسمة، وتقف اليوم في صدارة دول العالم من حيث جودة التعليم، حدد الأب الروحي للتعليم هناك البروفيسور باسي سالبرغ أسبابا موضوعية لتردي أي نظام تعليمي، أسماها "جراثيم التعليم". وتمثلت نهضة فنلندا التعليمية في الأساس بالقضاء على تلك "الجراثيم" الست، والتي قال سالبرغ أنها تتمثل في: "كثافة المواد"، "كثرة الاختبارات"، "الدوام الطويل"، "الدراسة والواجبات المنزلية"، "المعرفة المعزولة"، و"الدروس الخصوصية".
لو فتشنا نظامنا التعليمي، لوجدنا هذه الجراثيم، وغيرها، متوفرة فيه. المواد كثيفة ومتخمة بالمعلومات التي تحتاج إلى الحفظ، لا الفهم، والاختبارات والامتحانات كثيرة إلى الدرجة التي باتت تسبب رعبا للطالب وأسرته، والدوام طويل جدا ولا يساعد الطالب على الراحة أو الاسترخاء وتعويض الإجهاد البدني أو الذهني، فيما هو مطالب أيضا بتنفيذ قائمة طويلة من الواجبات المنزلية شبه اليومية، وبسبب ضعف مدخلات التعليم، تضطر الأسر إلى الاستعانة بالدروس الخصوصية أو المدارس الخاصة، والتي ترهق ميزانياتها.
بالإضافة إلى كل ذلك، فهناك آفة خطيرة تفتك بكل نظامنا التعليمي، والتي يجد الطلبة أنفسهم أمامها غير قادرين على اختراق جدر المعرفة للنفاذ إلى داخلها، وهي "المعرفة المعزولة".
في كتب المنهاج الأردني، نجد كما هائلا من المعلومات التي يصعب ربط بعضها ببعض، كما لو أنها تأتي من أجل نفسها فقط، كما لا يمكن ربط كثير منها بالحياة اليومية. فضلا عن ذلك، فكثير من هذه المعلومات متخصصة جدا وبتفصيلات كثيرة، ولا تنفع إلا ذوي الاختصاص الضيق محل البحث.
هذه هي جراثيم نظامنا التعليمي، والتي ينبغي العمل على تطهيره منها. لكن الأمر لدينا يتعدى ذلك نحو تحديات أخرى، مثل سوء البنية التحتية للمدارس، وضعف أهلية كثير من المعلمين الذين درسوا المواد علمية أدبية، من غير أن يمتلكوا آليات التدريس نفسها.
هذه جملة من التحديات التي تهيمن على النظام التعليمي في الأردن، ولن نستطيع أن نطور من آليات التعليم ما لم نقف طويلا أمام تأثيراتها المدمرة، وأن نحاول استنباط الطرق المثلى للتخلص منها.

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