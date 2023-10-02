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إربد: شكاوى حول قيمة فواتير المياه.. والشركة توضح

10/2/2023 4:27:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






فيما تطفو على السطح في محافظة إربد، شكاوى مواطنين من ارتفاع يصفونه بـ"اللافت" على قيمة فواتير المياه الربعية الأخيرة، عزت شركة مياه اليرموك أسباب ذلك إلى زيادة الاستهلاك، ووجود العديد من المنازل التي تتزود من عداد واحد.
مواطنون يؤكدون أن كميات استهلاكهم من المياه كانت كالمعتاد ولم تتغير، إلا أنهم تفاجأوا بارتفاع قيمة الفواتير بنسب لافتة وصل بعضها إلى الضعف، مبدين خشيتهم في الوقت نفسه من أن يكون حجم ارتفاع القيمة عند تحويل فواتير المياه من ربعية إلى شهرية مطلع العام المقبل كبيرا.
حول ذلك، يقول المواطن محمود عبد القادر، إن "فاتورة المياه ارتفعت هذه الدورة على نحو لافت مقارنة بالدورات الماضية، رغم أن كمية الاستهلاك لم تتغير"، معتبرا أن "المشكلة في ارتفاع قيمة فواتير المياه، هي عدم قيام الجابي بقراءة العداد بشكل دوري في نهاية كل دورة، وإنما يتم تقدير كمية الاستهلاك".
وأشار عبد القادر، إلى أن "ارتفاع قيمة فواتير المياه يشكل عبئا ماليا على المشتركين، في ظل عدم القدرة عن الاستغناء عن المياه، خصوصا في فصل الصيف"، مؤكدا أن "رفع أسعار المياه بشكل رسمي مطلع العام المقبل سيزيد من معاناة المواطنين".
ولا يختلف الحال بالنسبة للمواطن خلدون العمير، الذي شكا من ارتفاع أسعار المياه للدورة الحالية، قائلا، "إن الجابي لم يحضر لقراءة عداد المياه، وأقوم عادة بدفع الفواتير إلكترونيا، وتفاجأت بارتفاع قيمة الفاتورة، علما أن الاستهلاك لم يتغير، وهو على حاله طيلة السنوات الماضية".
وأبدى العمير خشيته من حدوث مزيد من الارتفاع على قيمة فواتير المياه، مع بدء إصدار الفواتير بشكل شهري مع بداية العام المقبل".
بهذا الخصوص، ذكرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، أنها تلقت شكاوى من مواطنين في مختلف محافظات المملكة، تتعلق بـ"ارتفاع قيم فواتير المياه الصادرة على عدادات منازلهم رغم تأكيدات الحكومة أن الارتفاع سيبدأ من بداية العام المقبل".
ووفق الجمعية، "أبدى المواطنون استياءهم الشديد من هذه الارتفاعات، علما أن حصتهم من المياه لا تتجاوز 4 إلى 5 ساعات في الأسبوع في بعض ضواحي المدن وفي القرى في الشمال والجنوب والوسط".
بدوره، أكد الناطق الإعلامي في شركة مياه اليرموك المسؤولة عن عمليات التزويد المائي معتز عبيدات، أنه "لغاية الآن لم يتم التعامل بالتعرفة الجديدة بفواتير المياه، وأن أي ارتفاع في قيمة الفاتورة، ربما يكون ناتجا عن زيادة في الاستهلاك".
وفيما يتعلق بجزئية عدم حضور الجابي لقراءة العدادات، قال عبيدات إن السبب قد يكون "عدم وجود أحد في المنزل أو وجود مشكلة فنية في العداد".
وأضاف عبيدات لـ"الغد"، أن "التعرفة الجديدة ستطبق مع إصدار الفاتورة الشهرية بالتدريج إلى أن تصبح شهرية في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل لكل المشتركين في شركة مياه اليرموك".
وأكد، أنه من بين أسباب ارتفاع فواتير المياه على المستهلكين في الفترة الأخيرة، هو "وجود العديد من المنازل والشقق التي تتزود من عداد واحد نتيجة لتغير شريحة الاستهلاك عن المعتاد"، مبينا أن "الفروقات في الأسعار تعود لارتفاع استهلاك المشتركين خلال دورة الصيف، والتي عادة ما تكون الأعلى استهلاكا بين دورات السنة".
وكانت دراسة لوزارة المياه والري/ سلطة المياه، كشفت عن أن أكثر من %50 من المواطنين، لا يقومون بأي أعمال صيانة لخزانات منازلهم، مما يتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه، في حين يشتكون في الوقت ذاته من ارتفاع قيم فواتيرهم الدورية.
وبينت الدراسة التي شملت جميع مناطق ومحافظات المملكة، أن نسبة كبيرة من المواطنين يقومون بتعطيل عوامات الخزانات في المنازل، ما يتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه ومضاعفة قيمة فاتورة المياه، حيث تبين أن %59.2 ممن ترتفع قيمة فواتيرهم، تكون عوامات خزاناتهم معطلة.

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