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كاميرات مراقبة لضبط المخالفات البيئية بـغرب إربد

10/2/2023 4:27:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






تعتزم بلدية غرب إربد تركيب 5 كاميرات مراقبة لضبط المخالفات المتصلة بالبيئة، منها ثابتة وأخرى متحركة عبر سيارات تجول مناطق البلدية.
ويأتي تركيب الكاميرات والتي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار، كمرحلة أولى ضمن المشروع البيئي والحملة التي أطلقتها البلدية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على النظافة.
كما ستقوم البلدية بتركيب لوحات إرشادية وأرقام هواتف لإرسال الصور والفيديوهات المتعلقة بالتخلص العشوائي للنفايات.
وقال رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة إن البلدية أطلقت وضمن المشروع البيئي حملة ستستمر لشهرين وتتزامن مع قرب مباشرة محكمة غرب اربد لعملها والذي يكفل النظر في المخالفات البيئية.
وبين أن الحملة تسعى إلى ترسيخ أهمية المحافظة على البيئة لدى طلبة المدارس وتعزيز المشاركة المجتمعية للمحافظة على المظهر العام، والحد من التشوه للارتقاء بالمظهر الجمالي العام لمنطقة غرب إربد في مجال المحافظة على البيئة.
وأضاف البطاينة أن من الأهداف الأخرى للحملة التأكيد على أهمية المحافظة على النظافة وضرورة التخلص من النفايات بالطرق السليمة، وتعزيز الثقافة المجتمعية نحو الممارسات الإيجابية داخل المجتمعات، وخاصة بين طلبة المدارس لإيجاد جيل واع ومسؤول.
وقال إن البلدية بصدد شراء 5 كاميرات مراقبة كمرحلة اولى لضبط المخالفات المتصلة بالبيئة سيكون بعضها ثابتا وأخرى متحركة من خلال سيارات تجول مناطق غرب إربد.
وأوضح البطاينة أن البلدية أطلقت خطتها البيئية بالتزامن مع افتتاح محكمة بلدية غرب إربد، والذي يمكنها من النظر بالمخالفات البيئية، مذكرا بالإطار القانوني لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 المادة 28 وأبرز العقوبات التي نص عليها القانون.
بدوره، قال محافظ إربد الذي رعى إطلاق الحملة رضوان العتوم إن الحفاظ على البيئة لم يعد ترفا بل هو ضرورة صحية وجمالية وتنموية لأن البيئة النظيفة تشجع على العمل والإنجاز وتحفز على المشاركة والعطاء، مؤكدا على ضرورة تضافر جميع الجهود لإنجاح الحملة التي تستهدف مناطق غرب إربد لدعم الإستراتيجيات الوطنية للحفاظ على البيئة وعناصرها.
وأشار العتوم إلى الاهتمام والحرص الملكي على استدامة نظافة البيئة وتخضيرها وحمايتها لتبقى حاضنة للتنمية ومساعدة في التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، مؤكدا استعداد الحاكمية الإدارية للتعاون مع كافة الشركاء لإنجاح الحملة وغيرها من المشاريع التي تعنى بالحفاظ على البيئة.
وقال مدير التربية والتعليم لقصبة اربد الدكتور حمزة انجادات إن البيئة النظيفة والجميلة تعد من أبرز ركائز التميز العلمي والتربوي وتشكل جاذبية للإبداع والريادة، مشيرا إلى إطلاق مبادرات على مستوى وزارة التربية تعزز مفهوم الوعي البيئي والسلوكيات الايجابية نحو البيئة المدرسية والبيئة المحيطة بها.
وعرض رئيس فرع غرب إربد في الإدارة الملكية لحماية البيئة النقيب عبدالله خزاعلة الدور الذي تضطلع فيه الإدارة بالتشارك مع كافة الجهات للحفاظ على البيئة وديمومتها، لافتا إلى أهمية التركيز على الجانب التوعوي في هذا المجال.
من جانبه، دعا مدير أوقاف إربد الأولى الدكتور عمر الحموري الخطباء والأئمة أن يخصصوا جزءا من الخطب والدروس الدينية التي تتناول البيئة وأهميتها بما يتسق مع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأثرها على الإنسان وصحته، والحث على الممارسات البيئية الإيجابية.
وشدد مدير صحة محافظة إربد الدكتور شادي بني هاني على أن سلامة البيئة تنعكس على صحة وسلامة الإنسان وتقيه من أخطار الأوبئة ما يجعلها مطلبا وطنيا ذا مسؤولية مشتركة.
وأشارت مديرة مدرسة سوم الثانوية الشاملة للبنات عفاف المعابرة إلى أهمية المبادرة في تعزيز الوعي البيئي داخل المدارس وخارجها بما ينعكس على إيجاد بيئة نظيفة في المجتمعات المحلية.
وجرى تشكيل لجان متابعة من البلدية والتربية والإدارة الملكية لحماية البيئة والأوقاف والصحة والمجتمعات المحلية لمتابعة تنفيذ أعمال الحملة.

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