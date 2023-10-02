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دوار الشهيد بالكرك.. بؤرة خطرة وحوادث سير شبه يومية

10/2/2023 4:27:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






وسط غياب الحلول، يشهد دوار الشهيد معاذ الكساسبة في منطقة مرود بمحافظة الكرك، وبشكل شبه يومي، حوادث سير بمعدل 3 حوادث خلال الأسبوع الواحد، حتى بات يصفه البعض بـ"البؤرة الساخنة".
الدوار يقع على أحد أهم وأكبر الطرق الرئيسة في المحافظة، وهو طريق المزار الجنوبي الثنية، الذي يعد الطريق الوحيد الواصل بين جنوبي المحافظة ووسطها، وتسكله يوميا آلاف المركبات، ويعبر كذلك مناطق 7 بلدات ومناطق، وربما هو الطريق الأكثر استخداما على مستوى المحافظة.
ووفق ما أكد عدد من مستخدمي الطريق لـ"الغد"، لا سيما من سائقي الحافلات العمومية التي تعمل على نقل الطلبة لجامعة مؤتة من مختلف بلدات المحافظة، فإن "الدوار رغم أهميته وضرورته، إلا أنه أصبح يشكل عبئا على السائقين بسبب كثرة حوادث السير التي تقع عنده".
وأضافوا، أن "موقع الدوار أصبح من النقاط الساخنة في حوادث السير، حيث يقع بالمعدل الأسبوعي من حادثين إلى ثلاثة، وفي بعضها يتم تسوية خلافات الحادث بين الطرفين قبل وصول كوادر السير والشرطة".
وأشاروا إلى أهمية إنهاء مشكلة المنطقة والدوار حرصا على سلامة المواطنين، مؤكدين أن الموقع بحاجة إلى "دراسة للتوصل إلى الحل الأمثل لإنهاء مشكلة الحوادث شبه اليومية عليه".
أحمد الضمور، وهو سائق حافلة نقل، يقول إن "منطقة دوار الشهيد أصبحت تشكل خطرا على المركبات، خصوصا المركبات التي تسلك المنطقة بشكل دائم مثل الحافلات التي تنقل طلبة الجامعة"، مشيرا إلى أن "العديد من الحوادث تقع عند الدوار بسب التباس أولوية السير لجميع الاتجاهات، ما يجعل خطورة الحوادث مرتفعة".
وأضاف الضمور، أن "حوادث السير في محيط الدوار، تقع باستمرار، خصوصا بين مسربين رئيسين هما المركبات القادمة عل مسرب من المزار الجنوبي والمركبات القادمة من مسرب الثنية"، لافتا إلى أن "هناك عدم وضوح بأولوية المسارب ما يؤدي إلى وقوع الحوادث".
وطالب، "الجهات الرسمية، لا سيما مديرية الأشغال العامة صاحبة الاختصاص، بإيجاد حل لمشكلة حوادث السير التي أصبحت تؤرق المواطنين، وتتفاقم أكثر في ظل عدم وجود إشارات ضوئية بالمناطق القريبة من الدوار، ووجود خمسة مسارب في محيطه".
أما المواطن قاسم المجالي، وهو من سكان بلدة مرود القريبة من الدوار، فيقول إن "الأهالي والسكان يشهدون بشكل دائم وأحيانا يوميا، وقوع حوادث سير في المنطقة بسبب تداخل الأولويات في مسارب الدوار"، مشددا على أن "هناك عناية كبيرة حدثت في إنشاء الدوار وجماليته فقط دون الاهتمام من الجهات المعنية بموضوع حوادث السير في المنطقة التي أصبحت من أهم النقاط الساخنة في المحافظة".
من جهته، قال رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، إن "الطرق والشوارع الرئيسة الخارجية النافذة حتى لو كانت داخل حدود البلدية، فهي من صلاحية الأشغال العامة، وهو الأمر الذي ينطبق على دوار الشهيد".
وأشار المعايطة، إلى أن "منطقة الدوار بحاجة إلى إيجاد حلول مناسبة لها، أسوة ببقية المناطق والنقاط المرورية الحساسة الأخرى".
وفيما لم يستجب مدير الأشغال العامة والاسكان بمحافظة الكرك المهندس خالد العمرو على اتصالات "الغد" للحصول على ردود وتوضيحات، قال رئيس جمعية الوقاية من حوادث الطرق فرع الكرك المهندس رسمي الطراونة، إن "منطقة دوار الشهيد تشهد باستمرار وقوع حوادث سير ناتجة عن عدة عوامل أهمها أن الدوار واسع ويأخذ حيزا كبيرا من الشارع"، لافتا إلى أنه "يتم استخدام الدوار أحيانا كثيرة لوضع اللافتات الإعلانية، وهو الأمر الذي يعمل على تشتيت انتباه السائقين ويؤدي لوقوع الحوادث".
ووفق الطراونة، "تمت العناية بالدوار من الناحية الجمالية، مع غياب الاهتمام به من الناحية المرورية وهي الأهم"، لافتا إلى أن "كثرة المطبات ليست بديلا عن توفير إجراءات مرورية للحد من وقوع حوادث السير".
وخلال العام الماضي، تُظهر إحصائيات مديرية شرطة الكرك، أن حوادث السير في المحافظة، أودت بحياة 20 شخصا، وإصابة 452 آخرين، نتيجة وقوع 1419 حادثا مروريا، منها 1310 حوادث صدم، و57 حادث تدهور، و52 حادث دهس.

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