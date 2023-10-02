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العالمي يكتب التفوق بنجومية سبتمبر

10/2/2023 4:26:13 AM
(MENAFN- Al Watan) نجح مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، في كسر رقم المدرب الأرجنتيني السابق ميجيل روسو، بتحقيق 6 انتصارات متتالية في الدوري السعودي، عقب تغلب العالمي على الطائي 2/ 1 في الجولة الثامنة من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.
و هو الانتصار السادس على التوالي للنصر مع كاسترو في الدوري، منذ خسارة فارس نجد أمام التعاون في الجولة الثانية، ويعد العالمي الفريق الوحيد الذي انتصر في جميع مبارياته خلال شهر سبتمبر الماضي، وعادل رقم الاتحاد كأكثر فريقين تحقيقا للانتصارات خارج الديار هذا الموسم، وتساوى مع الهلال والاتحاد من أكثر الأندية تسجيلا للانتصارات، وبات العالمي أقوى الفرق هجوما بتسجيله 24 هدفا.
انتصارات متتالية
كان روسو حقق مع النصر 5 انتصارات متتالية في الدوري السعودي خلال الموسم قبل الماضي، واستهل العالمي الدوري بالخسارة في أول جولتين، قبل الانتصار على الفتح والشباب والحزم والرائد والأهلي والطائي، كما حقق النصر فوزه التاسع تواليا في كافة المسابقات، بواقع 6 بالدوري، ومباراة بكأس خادم الحرمين، ومباراتين في دوري أبطال آسيا.
ويعتبر النصر، الفريق السعودي الوحيد الذي حقق الانتصار في كل المباريات التي خاضها خلال سبتمبر الماضي.
معادلة
عادل النصر رقم الاتحاد وأصبحا أكثر فريقين تحقيقا للانتصارات خارج الديار هذا الموسم، بواقع 4 انتصارات، كما تساوى مع الهلال والاتحاد والتعاون في كونهم أكثر الأندية حصدا للانتصارات في الدوري 6 مرات لكل فريق.
وواصل العالمي سطوته على الطائي بتحقيق رابع انتصاراته عليه تواليا. وبات النصر أقوى فرق الدوري السعودي على مستوى الهجوم، بتسجيل 24 هدفا على مدار 8 جولات.
-الدون عزز صدارته للهدافين بتسجيله هدفه العاشر
-كاسترو يتفوق على روسو
-فارس نجد سجل تاسع انتصاراته في جميع المسابقات
-الانتصار السادس للعالمي في الدوري تواليا
-النصر عادل رقم الاتحاد، أكثر الفرق فوزا خارج الأرض
-العالمي تساوى مع الهلال والاتحاد والتعاون وصار ضمن أكثر الأندية انتصارا
-فارس نجد كسب جميع مبارياته خلال سبتمبر الماضي
-24 هدفا سجلها العالمي وضعته كأقوى الأندية هجوما

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