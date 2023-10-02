العالمي يكتب التفوق بنجومية سبتمبر

(MENAFN
- Al Watan) نجح مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، في كسر رقم المدرب الأرجنتيني السابق ميجيل روسو، بتحقيق 6 انتصارات متتالية في الدوري السعودي، عقب تغلب العالمي على الطائي 2/ 1 في الجولة الثامنة من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.
و هو الانتصار السادس على التوالي للنصر مع كاسترو في الدوري، منذ خسارة فارس نجد أمام التعاون في الجولة الثانية، ويعد العالمي الفريق الوحيد الذي انتصر في جميع مبارياته خلال شهر سبتمبر الماضي، وعادل رقم الاتحاد كأكثر فريقين تحقيقا للانتصارات خارج الديار هذا الموسم، وتساوى مع الهلال والاتحاد من أكثر الأندية تسجيلا للانتصارات، وبات العالمي أقوى الفرق هجوما بتسجيله 24 هدفا.
انتصارات متتالية
كان روسو حقق مع النصر 5 انتصارات متتالية في الدوري السعودي خلال الموسم قبل الماضي، واستهل العالمي الدوري بالخسارة في أول جولتين، قبل الانتصار على الفتح والشباب والحزم والرائد والأهلي والطائي، كما حقق النصر فوزه التاسع تواليا في كافة المسابقات، بواقع 6 بالدوري، ومباراة بكأس خادم الحرمين، ومباراتين في دوري أبطال آسيا.
ويعتبر النصر، الفريق السعودي الوحيد الذي حقق الانتصار في كل المباريات التي خاضها خلال سبتمبر الماضي.
معادلة
عادل النصر رقم الاتحاد وأصبحا أكثر فريقين تحقيقا للانتصارات خارج الديار هذا الموسم، بواقع 4 انتصارات، كما تساوى مع الهلال والاتحاد والتعاون في كونهم أكثر الأندية حصدا للانتصارات في الدوري 6 مرات لكل فريق.
وواصل العالمي سطوته على الطائي بتحقيق رابع انتصاراته عليه تواليا. وبات النصر أقوى فرق الدوري السعودي على مستوى الهجوم، بتسجيل 24 هدفا على مدار 8 جولات.
-الدون عزز صدارته للهدافين بتسجيله هدفه العاشر
-كاسترو يتفوق على روسو
-فارس نجد سجل تاسع انتصاراته في جميع المسابقات
-الانتصار السادس للعالمي في الدوري تواليا
-النصر عادل رقم الاتحاد، أكثر الفرق فوزا خارج الأرض
-العالمي تساوى مع الهلال والاتحاد والتعاون وصار ضمن أكثر الأندية انتصارا
-فارس نجد كسب جميع مبارياته خلال سبتمبر الماضي
-24 هدفا سجلها العالمي وضعته كأقوى الأندية هجوما
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