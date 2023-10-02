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ضعف تهديفي وحضور سلبي

10/2/2023 4:26:12 AM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين نفسها كأضعف جولات الدوري حتى الآن من الناحية التهديفية، مسجلة أقل أهداف خلال الجولات الـ8، بتسجيل اللاعبين 21 هدفا فقط، في 9 مباريات، بمعدل 2.3 في المباراة الواحدة، وحضر التعادل السلبي أكثر من مرة خلال جولة واحدة للمرة الأولى منذ موسم 2022، وواصلت البطاقة الحمراء غيابها للجولة الثانية على التوالي، وعاد الهلال للصدارة مجددا، والنتائج الكبيرة مستمرة، و نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو يعزز صدارته للهدافين وصناعة اللعب، وإسباني يسجل الهاتريك السابع، وسجلت الجولة الحضور الجماهيري الأقل خلال ما مضى من الموسم.

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