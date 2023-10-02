ضعف تهديفي وحضور سلبي

(MENAFN
- Al Watan) سجلت الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين نفسها كأضعف جولات الدوري حتى الآن من الناحية التهديفية، مسجلة أقل أهداف خلال الجولات الـ8، بتسجيل اللاعبين 21 هدفا فقط، في 9 مباريات، بمعدل 2.3 في المباراة الواحدة، وحضر التعادل السلبي أكثر من مرة خلال جولة واحدة للمرة الأولى منذ موسم 2022، وواصلت البطاقة الحمراء غيابها للجولة الثانية على التوالي، وعاد الهلال للصدارة مجددا، والنتائج الكبيرة مستمرة، و نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو يعزز صدارته للهدافين وصناعة اللعب، وإسباني يسجل الهاتريك السابع، وسجلت الجولة الحضور الجماهيري الأقل خلال ما مضى من الموسم.
MENAFN02102023000089011017ID1107173234
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.