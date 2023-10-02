ماكدونالدز مصر تختار شركة روبوست لأتمتة عمليات التوصيل المنزلي لديها بالكامل

MENAFN - AETOSWire) يسرّ شركة "روبوست"، المزوّد الوحيد للحلول المؤتمتة بالكامل في مجال إدارة عمليات التوصيل إلى المنازل، أن تعلن عن إبرامها شراكةً مع شركة "ماكدونالدز" في مصر. وباعتمادها على حلّ "روبوست" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تبدأ "ماكدونالدز" مصر في أتمتة وتحسين دورة خدمة التوصيل المنزلي الخاصة بها بالكامل، بما يتضمنه من مراحل ما قبل التوصيل، والاستغناء عن الإجراءات اليدوية.

وفي حين تحظى خدمة التوصيل المنزلي في مصر بشعبية كبيرة منذ أعوام، إلا أنّها لا تزال عملية مُعقدة يصعب إتقانها. وقد كانت شركة "ماكدونالدز" مصر أول شركة حائزة على ترخيص تنموي تُنشئ خدمة التوصيل المنزلي في العالم. وبالتالي، تُعدّ الشراكة بين "روبوست" و"ماكدونالدز" مصر خير دليل على الدور الرائد الذي تضطلع به مصر في مجال توصيل الطلبات للمنازل. وتهدف هذه الشراكة، التي تجمع بين عقود من الخبرة في مجال التوصيل المنزلي والتكنولوجيا، لإحداث تحول تقني لخدمات التوصيل في مصر.

وبالفعل، ساهمت تقنية "روبوست" المتطورة بمساعدة الكثير من الشركات في السوق، حيث أتاحت لها مضاعفة سرعة التوصيل الخاصة بها، وزيادة معدل إنتاجيتها بنسبة 60 في المائة، فضلاً عن خفض تكاليف التشغيل بنسبة 30 في المائة، ما يجعلها الشريك المثالي لـ"ماكدونالدز" مصر.

ومن خلال "روبوست"، أصبح بإمكان "ماكدونالدز" مصر اليوم أتمتة عمليات التوصيل الخاصة بها بشكل كامل والاستفادة من قدر أكبر من الرؤية والتحكم في كل مرحلة من مراحل دورة التوصيل، ما من شأنه أن يساهم ليس في تعزيز سرعة التوصيل فحسب، إنما أيضاً في تزويد الشركة برؤى تشغيلية واضحة وموثوقة، تتيح لها المساعدة في تحسين تجربة العملاء الشاملة بشكل أكبر. كما سيساعد هذا الحل على ضمان الإنتاجية المثلى للأسطول.

وفي معرض تعليقه على هذه الخطوة، قال محمد جسرها، الرئيس التنفيذي لشركة "روبوست": "نحن متحمّسون للغاية لإبرام هذه الشراكة مع 'ماكدونالدز' مصر ومساعدتها على مواصلة الوفاء بوعدها الشهير المتمثل في توفير أسرع عملية توصيل في مصر.بفضل حلّنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ستتمكن الشركة من أتمتة عمليات التوصيل إلى المنازل الخاصة بها بشكل كامل وتحسين المسارات حتى تلك غير المزوّدة بالمواقع الرقمية وتحسين أوقات التوصيل الخاصة بها، إلى جانب تقديم تجربة توصيل فائقة الجودة لعملائها. نحن على ثقة بأنّ شراكتنا ستضع معايير جديدة في سوق التوصيل في جميع أنحاء المنطقة".

من جهته، أشار عصام رضا، نائب المدير العام للتشغيل في شركة "ماكدونالدز" مصر: "إنّنا في 'ماكدونالدز' مصر، نعتزّ بكوننا شركة رائدة في قطاع التوصيل للمنازل ونعمل باستمرار على رفع مستوى خدماتنا من حيث السرعة والموثوقية وتجربة العملاء الشاملة. ستتيح لنا الشراكة مع 'روبوست' الارتقاء بعمليات التوصيل الخاصة بنا إلى المستوى التالي من خلال الأتمتة وتحسين المسارات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي". وأردف قائلاً: "نحن متحمسون لاستخدام حل 'روبوست' من أجل تبسيط عملية التوصيل الشاملة الخاصة بنا وتسجيل أوقات توصيل أسرع ومواصلة تعزيز جودة الأغذية وسلامتها بغية تزويد عملائنا الكرام بأفضل تجربة توصيل ممكنة".

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.