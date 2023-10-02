شركة PUMA دعت السفراء من كل أنحاء العالم إلى تشكيل حجرة 23

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت شركة المنتجات الرياضية العالمية PUMA حملة قبعات "حجرة 23"، لتوحيد السفراء من كل أنحاء العالم ليمثلوا أسرة PUMA المترابطة.

يمثل عام 2023 رحلة طويلة بالنسبة إلى شركة PUMA، وقد تم إنجازها على يد أشخاص مميزين. "حجرة 23" هي الطريقة الصحيحة للاحتفال بالسفراء والمواهب الملهمين الذين تعاونت معهم شركة PUMA على مدار الـ 75 عامًا الماضية.

لقد تم تصوير كل موهبة، من نيمار جونيور وباميلا ريف إلى جيانماركو تامبيري وويني هارلو، بطريقة مخصصة في أثناء ارتدائهم لقبعاتهم المفضلة من PUMA من مجموعة عام 2023 لإظهار انتمائهم إلى أسرة PUMA الكبيرة.

قال Oana Leonte، رئيس وحدة أعمال تسويق الإكسسوارات "تمثل أسرتنا في PUMA قلب علامتنا التجارية النابض، وقد شارك في ابتكارها ذكاء الرياضيين والسفراء المميزين لدينا، والذين يقدمون تصورًا جديدًا لروح الرياضة. مع احتفالنا بفخر بالذكرى السنوية الـ 75 لهذا العام، اخترنا منتجًا متواضعًا لكنه رمزي، وهو القبعة، للتعبير عن تقدير الأفراد المميزين الذين نقشوا إرثهم في تاريخ علامتنا التجارية - سفراؤنا في PUMA. إنهم يأتون معًا ليشكلوا حجرة عام 2023 التي تجسد روح الابتكار والتفوق التي تميز شركة PUMA".

يكشف Jack Grealish، باعتباره واحدًا من المشاركين في هذه المبادرة، أنه كان من المذهل بالنسبة إليه أن ينضم إلى أسرة PUMA. "من الواضح أنني منذ أن انضممت، أصبح أدائي في الملعب أفضل. أنا أحب العلامة التجارية وأحب الحذاء وأعتقد أن النصف الثاني من الموسم الأخير كان أفضل ما لعبته على الإطلاق في حياتي، ومن حسن الحظ أنه تصادف مع الانضمام إلى PUMA. إن الانضمام إلى الأسرة بمثابة حلم قد تحقق لأنها علامة تجارية أيقونية”.

يمثل هذا أول مناسبة حيث تجمع PUMA كل سفراء الشركة في مناسبة تظل في الذاكرة لنحتفل برحلتنا الجماعية على مدار أعوام. نخب الاستمتاع باللحظة. منذ عام 1948.

يتوفر المنتج على موقع PUMA الإلكتروني: .

PUMA

تُعد PUMA من العلامات التجارية الرائدة في العالم في مجال المنتجات الرياضية، حيث تصمم الأحذية والملايس والإكسسوارات وتطورها وتبيعها وتسوقها. لقد ساهمت PUMA بللا كلل على مدار 75 عامًا في تعزيز الرياضة والثقافة عن طريق إنشاء منتجات سريعة لأسرع الرياضيين في العالم. تقدم PUMA المنتجات المناسبة لنمط الحياة المستوحاة من الأداء القوي والرياضة في فئات مثل كرة القدم، والركض والتدريب، والكرة الطائرة، والغولف، ورياضات المحركات. وهي تتعاون مع مصممين وعلامات تجارية شهيرة لتصل تأثيرات الرياضات إلى ثقافة الشارع والأزياء. تمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. توزع الشركة منتجاتها في أكثر من 120 بلدًا، وتوظف ما يقرب من 20,000 شخص في أنحاء العالم، ويقع مقرها الرئيسي في بلدة هيرزوغينوراك في ألمانيا.

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