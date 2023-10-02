شركة PUMA دعت السفراء من كل أنحاء العالم إلى تشكيل حجرة 23

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت شركة المنتجات الرياضية العالمية PUMA حملة قبعات "حجرة 23"، لتوحيد السفراء من كل أنحاء العالم ليمثلوا أسرة PUMA المترابطة.
يمثل عام 2023 رحلة طويلة بالنسبة إلى شركة PUMA، وقد تم إنجازها على يد أشخاص مميزين. "حجرة 23" هي الطريقة الصحيحة للاحتفال بالسفراء والمواهب الملهمين الذين تعاونت معهم شركة PUMA على مدار الـ 75 عامًا الماضية.
لقد تم تصوير كل موهبة، من نيمار جونيور وباميلا ريف إلى جيانماركو تامبيري وويني هارلو، بطريقة مخصصة في أثناء ارتدائهم لقبعاتهم المفضلة من PUMA من مجموعة عام 2023 لإظهار انتمائهم إلى أسرة PUMA الكبيرة.
قال Oana Leonte، رئيس وحدة أعمال تسويق الإكسسوارات "تمثل أسرتنا في PUMA قلب علامتنا التجارية النابض، وقد شارك في ابتكارها ذكاء الرياضيين والسفراء المميزين لدينا، والذين يقدمون تصورًا جديدًا لروح الرياضة. مع احتفالنا بفخر بالذكرى السنوية الـ 75 لهذا العام، اخترنا منتجًا متواضعًا لكنه رمزي، وهو القبعة، للتعبير عن تقدير الأفراد المميزين الذين نقشوا إرثهم في تاريخ علامتنا التجارية - سفراؤنا في PUMA. إنهم يأتون معًا ليشكلوا حجرة عام 2023 التي تجسد روح الابتكار والتفوق التي تميز شركة PUMA".
يكشف Jack Grealish، باعتباره واحدًا من المشاركين في هذه المبادرة، أنه كان من المذهل بالنسبة إليه أن ينضم إلى أسرة PUMA. "من الواضح أنني منذ أن انضممت، أصبح أدائي في الملعب أفضل. أنا أحب العلامة التجارية وأحب الحذاء وأعتقد أن النصف الثاني من الموسم الأخير كان أفضل ما لعبته على الإطلاق في حياتي، ومن حسن الحظ أنه تصادف مع الانضمام إلى PUMA. إن الانضمام إلى الأسرة بمثابة حلم قد تحقق لأنها علامة تجارية أيقونية”.
يمثل هذا أول مناسبة حيث تجمع PUMA كل سفراء الشركة في مناسبة تظل في الذاكرة لنحتفل برحلتنا الجماعية على مدار أعوام. نخب الاستمتاع باللحظة. منذ عام 1948.
يتوفر المنتج على موقع PUMA الإلكتروني: .
PUMA
تُعد PUMA من العلامات التجارية الرائدة في العالم في مجال المنتجات الرياضية، حيث تصمم الأحذية والملايس والإكسسوارات وتطورها وتبيعها وتسوقها. لقد ساهمت PUMA بللا كلل على مدار 75 عامًا في تعزيز الرياضة والثقافة عن طريق إنشاء منتجات سريعة لأسرع الرياضيين في العالم. تقدم PUMA المنتجات المناسبة لنمط الحياة المستوحاة من الأداء القوي والرياضة في فئات مثل كرة القدم، والركض والتدريب، والكرة الطائرة، والغولف، ورياضات المحركات. وهي تتعاون مع مصممين وعلامات تجارية شهيرة لتصل تأثيرات الرياضات إلى ثقافة الشارع والأزياء. تمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. توزع الشركة منتجاتها في أكثر من 120 بلدًا، وتوظف ما يقرب من 20,000 شخص في أنحاء العالم، ويقع مقرها الرئيسي في بلدة هيرزوغينوراك في ألمانيا.
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