إعلان منصة تبادل العملات الرقمية التركية الرائدة Bitay عن توسعها في سوق الإمارات العربية المتحدة

MENAFN - AETOSWire) بدأت أبرز منصة لتبادل العملات الرقمية في تركيا، "Bitay.com"، والتي تأسست في عام 2018، في تقديم خدماتها لمستثمري العملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمنح منصة التبادل المستثمرين في العملات الرقمية القدرة على التداول في أكثر من 850 زوجًا من العملات الرقمية، وأكثر من 350 عملة رقمية، وذلك باستخدام أكثر من 20 عملة محلية مختلفة، مما يوسع نطاق خدماتها لتشمل أكثر من 200 دولة، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أفضل ثلاث دول في مؤشر اعتماد العملات الرقمية الصادر عن شركة Henley & Partners، مما يشير إلى ارتفاع مستويات اعتماد العملات الرقمية. تتقدم المنطقة بثبات وثقة نحو أن تصبح مركزًا عالميًا للعملات الرقمية، ويُعزى ذلك للتشريعات التقدمية التي تم إصدارها العام الماضي،

الاستثمار في نظام العملات الرقمية المتنامِ في الإمارات العربية المتحدة

وقد صرح نيازي يلماز، المدير العام لشركة Bitay قائلًا: "لقد اكتملت مرحلة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية إلى حدٍ كبير، ونحن الآن نتمتع بامتلاك مجموعة من المنتجات التي يطلبها مستثمرو العملات الرقمية من شركتنا".

لقد تخطت Bitayكونها مجرد منصة لتبادل العملات الرقمية. تحتوي محفظة العملات الرمزية من Bitay على مجموعة متنوعة من الأصول الرقمية، والتي تم إعدادها من قبل خبراء الشركة ذاتها لأولئك الذين يسعون لتنويع استثماراتهم في عالم العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك برنامج الولاء الخاص بـ+ Bitay الاستثمار في العملات الرقمية بدون دفع أية عمولات، مما يعد بذاته مصدرًا للدخل، علاوةً على إمكانية الحصول على عوائد من الأسهم تصل إلى 10% في نفس الوقت. تقدم حافظة Bitay خصوصية شخصية عالية المستوى دون بفضل عضويتها التابعة لسياسة عدم تحرير المعاملات الرقمية، والتي تتبع منهجية التحقق التقليدي من المعاملات (non-KYC) وكذلك زيادة في شفافية معاملات البيع خارج السوق (OTC)، علاوةً على توفير خدمة تخزين الأصول عالية الأمان، بالإضافة إلى فرصة للتبادل والتحويل (SWAP وBRIDGE) لأكثر من 350 من الأصول الرقمية، والكثير من الخدمات الأخرى...

تمنح Bitay المستثمرين بالعملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة فرصة التداول باستخدام عملة Bitay Coin، والتي ارتفعت قيمتها بنسبة تزيد عن 230% في ظل الظروف الصعبة في السوق.

حملات حصرية مخصصة للمستثمرين في الإمارات العربية المتحدة

عبّر مدير التسويق في Bitay، بونيامين تورغوت، مُسلّطًا الضوء على الأداء الملفت لعملة Bitay Coin مقارنةً بالعملات الورقية والعملات الرمزية للشركات العالمية المشهورة والعديد من منصات تبادل الأسهم منذ بداية العام، عن رأيه قائلًا: "تماشيًا مع نهجنا الموجّه نحو المجتمع، فإننا نقدم 50 عملة Bitay Coin إلى جميع المستثمرين في الإمارات العريية المتحدة والذين ينضمون إلى Bitay.

وفي إضافةٍ أخرى، استطرد تورغوت: "تكريمًا للذكرى الأولى لعملة Bitay Coin، وتأكيدًا على دخولنا إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، فقد أطلقنا حملة 'المبيعات الثانية المميزة' لفترة محدودة، كما يمكن للمستثمرين في المنطقة الحصول على عملة Bitay Coin بتخفيض يصل إلى 25 في المائة عن سعر السوق، والاستفادة من عائد يصل إلى 30 في المائة على استثماراتهم في عملة USDT."