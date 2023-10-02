الموسم الخامس عشر من برنامج نجوم العلوم يتناول موضوع بناء مستقبل صديق للبيئة في منطقة الشرق الأوسط

تصاعدت وتيرة الحماس في المنافسة مع تقدم ستة مرشحين الى "المرحلة الهندسية"، التي تعتبر المرحلة الأكثر تحدّيًا في برنامج "نجوم العلوم"، حيث سيعمل المتنافسون في هذه المرحلة على تطوير النماذج الأولية التي ابتكروها وتجاوز العقبات والصعوبات، وذلك تحت إشراف مرشدين مختصين.

وفي ضوء الإقصاءات الأسبوعية، زادت وتيرة المخاطر، حيث لا يجري سوى اختيار النماذج الأولية الأكثر وظيفية إلى المرحلة التالية – والتي ستصل فيها المنافسة إلى أشدّها لنيل الجائزة الكبرى لهذا البرنامج التلفزيوني الأول في العالم العربي الذي يُعنى بالعلوم والابتكار والهادف إلى تشجيع الشباب على تجسيد أفكارهم الابتكارية على أرض الواقع وتحويلها إلى حلول ملموسة.

وأخذًا بعين الاعتبار حرص الحكومات في العالم بأسره على تسريع عمليات التحول في مجال الطاقة من خلال رسم أهداف للطاقة المتجددة، وتوفير حوافز مالية لإعداد مشاريع الطاقة النظيفة، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاريع استثمارية تقدر بحوالي 700 مليار دولار أمريكي في مجال الطاقة المتجددة في الفترة بين 2020 و 2050. في هذا السياق، أظهر المشاركون في الموسم الخامس عشر مهارات هائلة لمعالجة القضايا البيئية الراهنة التي نشهدها في عصرنا، لا سيما من خلال علم الأحياء الدقيقة.

خلال الموسم الحالي، حصلت فكرة المتسابق عبد الله الحاج سليمان، التي تتمثّل في ابتكار خميرة لإنتاج الإيثانول من مصل الألبان، على إعجاب لجنة التحكيم وأعضاء آخرين في مجتمع برنامج "نجوم العلوم". للإشارة، فإن عبد الله الحاج سليمان، الذي يتابع دراسته حاليًا في برنامج الدكتوراه في جامعة حمد بن خليفة في قطر، استمدّ فكرته من عمله كمستشار في شركة ألبان.

وفي تعليقه عن جوهر فكرة منهجيته، قال عبد الله: "لقد انتابني القلق بسبب مدى ضخامة التخلص من مخلفات اللبن في البحار والمطارح المخصّصة للنفايات من قبل شركات الألبان، مما قد يؤدي إلى تدمير الحياة البحرية. وانطلاقًا من فهم القدرة المتاحة للكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الخمائر التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إنتاج الإيثانول، نشأت فكرتي والتي من خلالها لا أسعى فقط إلى توسيع صناعة الإيثانول في العالم العربي، بل أيضًا إلى اقتراح فائدته كمصدر بديل للطاقة الصديقة للبيئة."

شكّل تنوع مصادر الطاقة واستدامتها أبرز الموضوعات التي أثيرت باستمرار طوال مواسم برنامج "نجوم العلوم"، وهو ما يعكس حرص الشباب العرب وإسهامهم في التغيير من أجل بناء مستقبل أخضر. ومن بين قصص خريجي البرنامج التلفزيوني الناجحة، يجدر التطرق إلى قصة محمود الشطل التي شارك بها في الموسم الرابع من البرنامج.

فقد قام محمود ، وهو مهندس كهربائي، باختراع مروحة عمودية لتوليد الطاقة، تحت اسم "رياح-ت". ويتمثّل هذا الابتكار في تسخير قوة الرياح، حتى قليلة السرعة منها، لمضاعفة كفاءة التوربينات العادية أربع مرات. علاوة على ذلك، لعب محمود دوراً محورياًفي إنشاء "طاقتنا"، المشروع الأردني، الذي يشرف على صناعة منتجات مستدامة، بدءًا من الألواح الشمسية، ووصولًا إلى توربين "رياح" الرائد.

في سياق ذلك، أشاد الدكتور محمد سيف الكواري، المدير والمستشار الهندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر، بعبقرية والتزام المشاركين في برنامج "نجوم العلوم" وحرصهم على بناء مستقبل مستدام في المنطقة. وقال: "في إطار إرساء مشروع تعزيز وتطوير البنية التحتية الخضراء في البلاد، الذي يعتبر واحدة من الركائز الأربع الهامة التي تستند عليها رؤية قطر الوطنية 2030، يعدّ برنامج "نجوم العلوم" مصدر إلهام حقيقي للعقول المبدعة من العالم العربي، حيث تتاح كل الفرص للتعاون والإسهام في إيجاد حلول فعالة من أجل عالم أخضر وأكثر استدامة."

يُبثّ برنامج "نجوم العلوم" كل يوم جمعة وسبت من 8 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2023، وذلك على خمس قنوات في المنطقة وعبر الإنترنت.

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نبذة عن برنامج " نجوم العلوم":

على مدى 15 عامًا من النجاح، عزّز "نجوم العلوم" - وهو برنامج رائد في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر التي تندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي – مكانته على رأس البرامج التي تروم تمكين المبتكرين من مختلف البلدان العربية من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول ملموسة، بما يرسي ثقافة الابتكار بين أوساط الشباب العربي. فعلى مدى مساره التي انطلق منذ عام 2009، أسهم البرنامج في تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس وأساليب حياتهم، وكذلك في تطوير فرص اقتصادية لأفراد مجتمعاتهم وتعزيز التنمية المستدامة.

يقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعًا بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية، ضمن مساحة ابتكار مشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ والاستفادة من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين ذوي الخبرة ومطوري المنتجات.

في كل أسبوع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار، ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على ثلاثة مرشحين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى. تعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم.

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان:

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

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