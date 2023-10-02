خيمة الفل ساحة تنافسية وسيطرة نسائية

(MENAFN
- Al Watan) تحولت خيمة مهرجان الفل في محافظة أبوعريش بجازان إلى ساحة تنافسية بين الشباب والفتيات، والمسنين والمسنات، لعرض منتجاتهم وبيعها، وسط إقبال كبير من الزوار، في وقت ارتفعت فيه المبيعات 60%.
48 ركنا
شارك 48 ركنا في عرض منتجات الفل والنباتات العطرية، ورصدت ((الوطن)) سيطرة النساء على الأركان، وحل الشباب ثانيا، والمسنون والمسنات ثالثا، وخطف رفاعي الحارثي، أصغر صاحب مزرعة وبائع فل بالمهرجان، أنظار الزوار، إذ شهد ركنه مشاركة خالته له في عرض الفل وبيعه، وسط إقبال كبير على الشراء.
كسر الحياء
كسرت المسنة صالحة علي حاجز الخجل والحياء، وانطلقت إلى عالم التجارة منذ 25 سنة. وأشارت إلى أن بدايتها كانت من الرياض، حيث يتم إعطاؤها بضائع لبيعها على الجيران وغيرهم، والحصول على 100 ريال من بيع البضائع، ثم ما لبثت أن انطلقت إلى عالم التجارة بالاعتماد على نفسها، بعدما كونت مصدر دخل ثابتا لها عن طريق بيع النباتات العطرية.
5 أنواع
أشارت المسنة صالحة حنين إلى أنها تقوم بتجهيز وصناعة الفل والعطورات داخل منزلها، مبينة أن أبرز الأنواع التي تقوم ببيعها الفل، والبخور الذي يشتمل على العريشي والكوكتيل والمكوى وسراميت والمعسل البيتي، وأن منتجاتها تجد رواجا كبيرا.
أصغر بائع
أكد أصغر بائع فل، رفاعي الحارثي، أن لديه مزرعة فل بمحافظة أبوعريش، وتوجد بها 4 آلاف شتلة فل، مشيرا إلى أنها تنتج يوميا 6 كم من الفل، وأن خالته تساعده في عرض منتجات الفل وبيعه للزوار داخل خيمة المهرجان، ومشيدا بدور أمانة جازان في إتاحة الفرصة لهم للمشاركة.
MENAFN02102023000089011017ID1107173205
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.