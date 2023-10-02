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خيمة الفل ساحة تنافسية وسيطرة نسائية

10/2/2023 4:21:50 AM

(MENAFN- Al Watan) تحولت خيمة مهرجان الفل في محافظة أبوعريش بجازان إلى ساحة تنافسية بين الشباب والفتيات، والمسنين والمسنات، لعرض منتجاتهم وبيعها، وسط إقبال كبير من الزوار، في وقت ارتفعت فيه المبيعات 60%.
48 ركنا
شارك 48 ركنا في عرض منتجات الفل والنباتات العطرية، ورصدت ((الوطن)) سيطرة النساء على الأركان، وحل الشباب ثانيا، والمسنون والمسنات ثالثا، وخطف رفاعي الحارثي، أصغر صاحب مزرعة وبائع فل بالمهرجان، أنظار الزوار، إذ شهد ركنه مشاركة خالته له في عرض الفل وبيعه، وسط إقبال كبير على الشراء.
كسر الحياء
كسرت المسنة صالحة علي حاجز الخجل والحياء، وانطلقت إلى عالم التجارة منذ 25 سنة. وأشارت إلى أن بدايتها كانت من الرياض، حيث يتم إعطاؤها بضائع لبيعها على الجيران وغيرهم، والحصول على 100 ريال من بيع البضائع، ثم ما لبثت أن انطلقت إلى عالم التجارة بالاعتماد على نفسها، بعدما كونت مصدر دخل ثابتا لها عن طريق بيع النباتات العطرية.
5 أنواع
أشارت المسنة صالحة حنين إلى أنها تقوم بتجهيز وصناعة الفل والعطورات داخل منزلها، مبينة أن أبرز الأنواع التي تقوم ببيعها الفل، والبخور الذي يشتمل على العريشي والكوكتيل والمكوى وسراميت والمعسل البيتي، وأن منتجاتها تجد رواجا كبيرا.
أصغر بائع
أكد أصغر بائع فل، رفاعي الحارثي، أن لديه مزرعة فل بمحافظة أبوعريش، وتوجد بها 4 آلاف شتلة فل، مشيرا إلى أنها تنتج يوميا 6 كم من الفل، وأن خالته تساعده في عرض منتجات الفل وبيعه للزوار داخل خيمة المهرجان، ومشيدا بدور أمانة جازان في إتاحة الفرصة لهم للمشاركة.

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