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ارتفاع دعاوى الشراكة المالية بين الزوجين

10/2/2023 4:21:50 AM
(MENAFN- Al Watan) هو وهي والمال، سيناريوهات جديدة باتت تزج بالعلاقات الزوجية في أوضاع أكثر تعقيدًا ضمن القضايا الواردة للمحاكم في السنوات الأخيرة بشكل لافت، وبحسب البيانات في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل السعودية؛ فإن إجمالي القضايا العامة الواردة لعام 1444 شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عن العام الذي سبقه.
فيما أوضح المحامي ثامر آل محيسن، أن دعاوى الشراكة المالية بين الزوجين هي من أبرز القضايا التي ظهرت في ساحة المحاكم العامة مؤخرًا، حيث النسبة الأعلى للمتضررين فيها هم من النساء. المنازعات المالية
عن ذلك قال: ((شهدت المحاكم العامة قضايا المنازعات المالية بين الزوجين بشكل كبير، وذلك بعد ارتفاع نسبة التضامن بينهما في المشاريع العقارية أو شراء منزل العمر، وهو ما رفع بدوره من نسبة الخلافات التي على أساسها يتقدم أحدهما -وغالبا ما تكون الزوجة- بشكوى قانونية لإثبات الحق)).
سيناريو متكرر
أكمل مستشهدًا بقضايا متشابهة تكرر فيها ذات السيناريو ((تدفع الرغبة الزوجين في المشاركة المالية لتحقيق حلمهما في امتلاك منزل، أو أرض أو وحدة سكنية، خاصةً مع وجود التسهيلات لذلك، بما فيها التمويل البنكي من بنك التنمية العقاري، وبعد استيفاء المتطلبات واستحقاق رب الأسرة للتمويل، يتم تسجيل العقار باسم الزوج غالبًا، فيما تساهم الزوجة في سداد الأقساط بالمشاركة مع الزوج، أو بناء العقار، والتأثيث، من منطلق التعاون أو التكاتف الأسري، ودعم بعضهم بعضًا)).
خلاف وإنكار حق
استدرك ((في كثير من الأحيان تدفع الخلافات الشخصية بين الزوجين إلى إنكار حق الآخر، فقد يدعي الزوج أن زوجته لا تملك حقًا في العقار المسجل باسمه، بعد إثبات السداد من حسابه البنكي، وهو ما يتعذر معه إثبات مشاركتها المالية له إذا ما كانت تقوم بالسداد نقدًا دون أي سندات موثقة تدعم موقفها)).
أدلة وإثباتات
لفت ((هنالك أوجه كثيرة لإثبات الحق، وشهدنا العديد من القضايا التي تمت معالجتها وفق الإجراءات النظامية، تحت عنوان دعوى إثبات ملكية العقار، من تلك الأوجه تقديم جميع المستندات التي تثبت مشاركتها في العقار، منها تسليم الأقساط الشهرية بموجب حوالة بنكية، أو تسديد فواتير للمقاولين ومحلات الأثاث، أو رسائل بين الزوجين عبر الجوال، أو حتى شهادة الشهود -إن وجدت- بما يثبت للمحكمة صحة الدعوى وإثبات مشاركتها مناصفة، أو حسب القيمة التي دفعتها ومنها يتم تحديد نسبة الشراكة)).
توثيق الاتفاقية
أكد آل محيسن على أهمية توثيق المشاركة المالية في العقار بين الزوجين في اتفاقية مكتوبة.
منوهًا هو أمر لا ينبغي التساهل به، لحفظ الحقوق، وللحد من اللجوء للقضاء وتصعيد المشكلة الناتجة عن ضعف الوازع الديني، وإنكار الحق سواء بسبب الخلافات، أو وفاة أحدهما، وانتقال العقار إلى الورثة، بحيث قد يقع الظُلم على الشريك.
وقال ((عليه لا بد من عمل اتفاقية بين الزوجين، يتم فيها تحديد القيمة المالية لشراء العقار، ونسبة كل طرف منهما، إضافة لقيمة القسط المطلوب من كل طرف وطريقة سداده، كما يمكن إضافة بند إدراج اسم الزوجة في صك ملكية العقار بعد الانتهاء من الأقساط، مشيرًا بهذا يمكن حفظ حق الزوجة التي تستطيع استخدام الاتفاقية أمام كاتب العدل أو لدى مكتب محاماة حال دعتها الظروف لإثبات حقها بالطرق النظامية)).

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