حريق هائل في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بمصر

(MENAFN
- Al Watan) نشب حريق فى مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر، وفي الحال تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.
وقد تلقت الحماية المدنية بالإسماعيلية إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.
كما أرسلت وزارة الصحة المصرية بـ 30 سيارة إسعاف، لموقع حادث حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة، وفقا لقناة أكسترا نيوز، فى خبر عاجل
وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ فى جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين فى حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.
فيما تستمر محاولات إخلاء المتواجدين فى المبنى.
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