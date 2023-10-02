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حريق هائل في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بمصر

10/2/2023 4:21:50 AM
(MENAFN- Al Watan) نشب حريق فى مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر، وفي الحال تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وقد تلقت الحماية المدنية بالإسماعيلية إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

كما أرسلت وزارة الصحة المصرية بـ 30 سيارة إسعاف، لموقع حادث حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة، وفقا لقناة أكسترا نيوز، فى خبر عاجل

وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ فى جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين فى حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

فيما تستمر محاولات إخلاء المتواجدين فى المبنى.

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