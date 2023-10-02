المخاطر وإدارة الفهم

(MENAFN
- Al Watan) في لحظات الخوف يمكن السيطرة على العقول وتوجيهها، حيث يشل الخوف قدرة العقل على التفكير والتدبر وتظل الرغبة في البقاء ولو من خلال العمل بأساليب لم تثبت صحتها أو يتم الاتفاق على فاعليتها. فالمريض مثلا عندما تتفاقم حالته ويعجز العلم عن علاجه تجده يلجأ إلى كل الأساليب التي تصله وتبعث في روحه الأمل رغم اتفاق العلم على عدم وجود تأثير لها. ولعل أكبر من يمارس الترويج هي الشركات الكبرى والتي تقوم بنشر أبحاث علمية قد تكون صحيحة ولكنها تقوم بإدخال مفاهيمها ومصالحها في تلك الأبحاث من أجل الترويج لتلك المنتجات، وهذا تمامًا يشابه العمل الذي يقوم به محامي متمرس في القانون فيقوم بإدخال العديد من النصوص النظامية والقانونية رغم علمه بأن الشخص الذي يدافع عنه قد ارتكب الجرم.
وفي العصر الحديث ومع انتشار وسائل التواصل كثرت أساليب التضليل وأصبح الإعلام غير الصادق هو المسيطر على الأغلبية، مما جعل غالبية البشر يدخلون في دوامة الشك وعدم اليقين وأصبحوا يأخذون بظواهر المعلومة دون التعمق فيها أو استيضاح صحتها. ولهذا نجد الكثير من الشباب يلهثون وراء تلك الفقاعات من أجل الربح السريع أو الصعود للقمة فيفاجئون بأنهم كانوا يتبعون سرابا وأنهم كانوا يعيشون في علم الجهل.
ومصطلح علم الجهل بدأ في عام 1995 على يد روبرت آن بروكتر وهو أستاذ بجامعة ستانفورد والذي بدأ التعريف بالمصطلح من خلال التركيز على حملات شركات التبغ لإثارة الشك حول الآثار الصحية لاستخدام التبغ وقد نجحت هذه الحملات في انتشار التدخين بشكل كبير بين الجنسين رغم الآثار الكارثية للتبغ على صحة الإنسان حيث مازال أحد أهم أسباب الوفاة المبكرة. ويحذر ديفيد دونينج من جامعة كورنيل من أن الاعتماد المطلق على الإنترنت كمصدر للمعلومة يساعد على نشر الجهل.
لقد أصبح الوضع خطيرًا على جميع المجتمعات لاسيما مع نشر المعلومات المغلوطة التي تستهدف الأسرة والبيت وتروج للمثلية والخروج على القيم والتقاليد وتستهدف هدم المجتمعات من الداخل وإضعافهم في مواجهة التحديات المحيطة بهم بل وتسببت في تأليب الكثير من الشعوب على حكوماتها وأورثتهم دمارًا وفقرًا وجهلًا. ولهذا فإن نشر علم الجهل أمر خطير ويتطلب وعيًا ومواجهة لتلك المخاطر.
ولمواجهة هندسة الجهل ونشرة يجب التركيز على إدارة الفهم وهنا نستذكر مقولة المهاتما غاندي عندما كان يناضل من أجل حرية بلده (يتجاهلونك ثم يسخرون منك ثم يحاربونك) وهذا ما يحصل حاليًا فهم يسخرون من رغبتنا في التغيير ويشنون حربًا خفية على كل النجاحات التي تتحقق. ومن أكبر أمثلة هندسة الجهل التي استهدفت البلدان العربية والإسلامية كانت الفوضى الخلاقة.
وأمام هذا التيار نحتاج إلى تفعيل إدارة الفهم من أجل السيطرة ومواجهة المعلومات المختارة للتأثير في عواطف المجتمعات، وإظهار الحقيقة دائمًا ومواجهة نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة. وهو أمر يتطلب أن تكون المجتمعات على قدر كبير من معرفة الأخطار المحدقة بها.
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