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المخاطر وإدارة الفهم

10/2/2023 4:21:49 AM
(MENAFN- Al Watan) في لحظات الخوف يمكن السيطرة على العقول وتوجيهها، حيث يشل الخوف قدرة العقل على التفكير والتدبر وتظل الرغبة في البقاء ولو من خلال العمل بأساليب لم تثبت صحتها أو يتم الاتفاق على فاعليتها. فالمريض مثلا عندما تتفاقم حالته ويعجز العلم عن علاجه تجده يلجأ إلى كل الأساليب التي تصله وتبعث في روحه الأمل رغم اتفاق العلم على عدم وجود تأثير لها. ولعل أكبر من يمارس الترويج هي الشركات الكبرى والتي تقوم بنشر أبحاث علمية قد تكون صحيحة ولكنها تقوم بإدخال مفاهيمها ومصالحها في تلك الأبحاث من أجل الترويج لتلك المنتجات، وهذا تمامًا يشابه العمل الذي يقوم به محامي متمرس في القانون فيقوم بإدخال العديد من النصوص النظامية والقانونية رغم علمه بأن الشخص الذي يدافع عنه قد ارتكب الجرم.
وفي العصر الحديث ومع انتشار وسائل التواصل كثرت أساليب التضليل وأصبح الإعلام غير الصادق هو المسيطر على الأغلبية، مما جعل غالبية البشر يدخلون في دوامة الشك وعدم اليقين وأصبحوا يأخذون بظواهر المعلومة دون التعمق فيها أو استيضاح صحتها. ولهذا نجد الكثير من الشباب يلهثون وراء تلك الفقاعات من أجل الربح السريع أو الصعود للقمة فيفاجئون بأنهم كانوا يتبعون سرابا وأنهم كانوا يعيشون في علم الجهل.
ومصطلح علم الجهل بدأ في عام 1995 على يد روبرت آن بروكتر وهو أستاذ بجامعة ستانفورد والذي بدأ التعريف بالمصطلح من خلال التركيز على حملات شركات التبغ لإثارة الشك حول الآثار الصحية لاستخدام التبغ وقد نجحت هذه الحملات في انتشار التدخين بشكل كبير بين الجنسين رغم الآثار الكارثية للتبغ على صحة الإنسان حيث مازال أحد أهم أسباب الوفاة المبكرة. ويحذر ديفيد دونينج من جامعة كورنيل من أن الاعتماد المطلق على الإنترنت كمصدر للمعلومة يساعد على نشر الجهل.
لقد أصبح الوضع خطيرًا على جميع المجتمعات لاسيما مع نشر المعلومات المغلوطة التي تستهدف الأسرة والبيت وتروج للمثلية والخروج على القيم والتقاليد وتستهدف هدم المجتمعات من الداخل وإضعافهم في مواجهة التحديات المحيطة بهم بل وتسببت في تأليب الكثير من الشعوب على حكوماتها وأورثتهم دمارًا وفقرًا وجهلًا. ولهذا فإن نشر علم الجهل أمر خطير ويتطلب وعيًا ومواجهة لتلك المخاطر.
ولمواجهة هندسة الجهل ونشرة يجب التركيز على إدارة الفهم وهنا نستذكر مقولة المهاتما غاندي عندما كان يناضل من أجل حرية بلده (يتجاهلونك ثم يسخرون منك ثم يحاربونك) وهذا ما يحصل حاليًا فهم يسخرون من رغبتنا في التغيير ويشنون حربًا خفية على كل النجاحات التي تتحقق. ومن أكبر أمثلة هندسة الجهل التي استهدفت البلدان العربية والإسلامية كانت الفوضى الخلاقة.
وأمام هذا التيار نحتاج إلى تفعيل إدارة الفهم من أجل السيطرة ومواجهة المعلومات المختارة للتأثير في عواطف المجتمعات، وإظهار الحقيقة دائمًا ومواجهة نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة. وهو أمر يتطلب أن تكون المجتمعات على قدر كبير من معرفة الأخطار المحدقة بها.

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