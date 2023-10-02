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آلية عمل الصحوة اليوم: صحويو ما بعد أحداث 11 سبتمبر

10/2/2023 4:21:49 AM
(MENAFN- Al Watan) هذا هو المقال السادس عشر من مقالات ((آلية عمل الصحوة اليوم))، وفيه نلخص أبرز المقولات التي ذكرت سابقًا، لتكون بمثابة المقدمة، للآتي من المقالات، والتي فيها عرض لبعض الظواهر الناعمة، التي بدأت من خلالها ((الصحوة)) تعود إلى الساحة عبر آلية تنظيمية مرنة؛ تحاول كسر حالة الخمول الحركي، والكمون التكتيكي لـ((الصحوة)).
الحالة الصحوية بمختلف أطيافها، وتموضوعاتها، استطاعت لفت نظر المارد الأمريكي، في مطلع الألفية الثانية، حينما أدمت مقلتيه في ((أحداث 09/11))، ولم يقف الفعل الأمريكي عند الانتقام لضحايا ذلك الحادث الأثيم، بل بادر إلى محاولة فهم هذه الكينونات المشوهة المسماة ((تنظيمات إسلامية))، وخرجت بناء على ذلك مجموعة دراسات ومشاريع أمريكية، تم العمل عليها بالتدريج وصولًا إلى هاوية ((الربيع العربي)).
الصحويون استعدوا جيدًا لهذا الأمر، ولكن كعادتهم يتقنون العمل والسعي، ويخفقون عند حصد النتائج، فالأرضية الصلبة التي اتكأت عليها الصحوة، بعد ((أحداث 09/11))، هي التأسيس لعمل تصالحي بين الإسلامويين، ومن أبرز الخطوط العريضة فيه: بناء مؤسسات تعليمية وإعلامية مشتركة، وتكوين رابطة للدعاة على مستوى العالم، وإنشاء اتحادات إسلاموية عالمية، أوجدت منافذ عمل مشترك كثيرة: كيانات إفتاء، وكيانات إعلامية، ومراكز تدريب، ومراكز دراسات، ومؤسسات نشر، ومؤسسات خيرية، وقامت باحتكار الأوقاف المليارية، كما نشأت من خلال عمليات تطوير، ومراجعات، وإعادة تمركز لا تهدأ: ظواهر الحقوقيين، وظواهر أكاديميات التغيير، وتم هضم معضلة تناقضات المفاهيم المدنية والإنسانية مع الإطروحات الصحوية، بل امتدت التحولات إلى مظهرية المتدين نفسه، بل وما هو أبعد من ذلك، من الأمور التي تعد ثوابت مبادئية وقيمية في الصحوة.
وقدم الصحويون أنفسهم للعالم عبر خطاب جديد لا ينتمي إليهم، ولا ينتمون إليه عبر محاولة صناعة (أسس للتعايش مع الغرب)، فأخفقوا، ثم عادوا إلى أنفسهم، لمحاولة حل المعضلة المزمنة التي تواجه هذه التنظيمات وهي: أزمة الحوار الداخلي، ومن هنا نادى الصحويون إلى إذابة الحواجز، وتحسين العلاقات، وتوحيد المواقف، وهذا الأسلوب تم استخدامه في البداية لإذابة الجليد مع فرقاء العمل الإسلاموي، ثم استخدم لاحقًا مع رموز سياسية وثقافية كثيرة بغرض التقارب، وترميم العلاقات مع أعداء الأمس، وبالأخص الحكومات، استعدادًا للمصالحة الكبرى مع الغرب.
وعلى الرغم من ذلك فالصحويون ((المتعايشون)) استمروا على اعتبار أهمية الجماعات الجهادية، وأن الجهاد يجب أن يظل قائمًا، لأنه ورقة ضغط مهمة، ويرون ضرورة التعاون مع الجماعات الجهادية في البلاد التي ينعقد فيها الجهاد، كما يرون أنه من الواجب تأييد الجماعات الإسلامية، التي تقاوم أي عدو للإسلام، ومن هنا يظهر للمراقب العادي، أن ثمة صحوتين: ((صحوة سلم)) و((صحوة عنف))، وهما في الحقيقة صحوة واحدة تسعى للتمكين بأي من الطريق: إما عنفًا أو سلمًا.
وأدرك الصحويون مدى أهمية الإعلام والصحافة، وأن مقاطعة القنوات الفضائية لم تحقق ما توقعوه، ولذا ارتأوا ضرورة التواجد فيها، ولو كانت قنوات غير نزيهة في نظرهم، بحكم أن جمهور تلك القنوات في تزايد كبير، إضافة إلى أن الصحويين لديهم قدرة -يرونها من أنفسهم- على حرف الحوار وتوجيهه في مصلحتهم مهما كانت القناة ومهما كان المحاور، ولهذا لجأوا إلى خلق وكلاء ينوبون عنهم في إطلاق الآراء المثيرة والمفسدة إعلاميًا، مع تزكية كبارهم لآراء أولئك الوكلاء، وبهذه الطريقة كانوا يثيرون المشهد ويقلبونه رأسًا على عقب، ولكم أن تتخيلوا كيف أصبح المشهد الإعلامي حينما اقتحمته ((الصحوة)): من 2003 وحتى 2017.
كما أن الصحويين يعتبرون ((العامة)) هم المادة الخام للداعية التي يعمل من خلالها، ولذا يرون ضرورة توسيع القاعدة الشعبية للصحوة، الأمر الذي يمنح القيادات الإسلاموية إمكانية التحكم في توجيههم، بحكم أن ((العامة)) هم الوسيط الحامل للأفكار والمتأثر بها، ولكونهم مؤازرين ومناصرين، فسيقدمون الخدمة في مجالات متنوعة، سواءً في الإعلام، أو في الصحافة، أو في الاقتصاد، أو في المناصب الحكومية الحساسة، وهذا سر الأوجه الناعمة للصحوة التي نراها اليوم.
الصحويون كذلك ناقشوا الفتوى كأداة لها تأثير عميق يمكن استغلالها في صالحهم، لأنهم يرون أن الفتوى: وسيلة للتعبير عن الرأي، وربما تكون الوسيلة الوحيدة لذلك أحيانًا، كما أنها الوسيلة الأسرع في وصول الفكرة إلى الناس، وبحجة عدم استقلالية الفتوى فهي غير موثوقة عندهم، لأنها لا تأتي على ما يشتهون في مسألة شرعية الحكام العرب، ولأنها لا تحكم بمروق الأفراد الذين يناوئون الصحوة من الدين؛ لذا عملوا على وجود دوائر إفتاء مستقلة؛ لمحاولة توحيد موقف الجماهير المسلمة، وإنشاء سلطة أدبية ومعنوية عميقة للدعاة، وهذا المغزى فادح الخطورة.
ويرى الصحويون ضرورة التعاون مع كافة الجهات، لحشد الآراء حول مطلب الحريات السياسية، وجعله مطلبًا وطنيًا عامًا والبعد عن إلباسه الطابع الإسلامي، وأن يكون في كل بلد إسلامي على حدة، مما يعني أنه يتوجب على الصحويين التعاون مع مختلف الأطياف الفكرية التي تناصبهم العداء، وإيجاد أوضاع دستورية، تساعد على التعاون والمشاركة، بحكم حاجتهم المرحلية لذلك، وحين الوصول إلى الحكم يمكن قلب الطاولة على الجميع.
والصحويون مقتنعون، بأنه كان من المفترض تأجيل المواجهة مع الحكومات، إذ إن الاستعجال حمل تلك الحكومات على التصدي لكل ما هو إسلامي، بما تملكه من وسائل سياسية وأمنية واقتصادية وإعلامية، وعلى الرغم من ذلك فهم يرون أنهم كسبوا الجماهير، وعلى المدى البعيد فالجولة للأذكياء طويلي النفس -كما يقولون-، هكذا يرى الدعاة الأمر، مكسب وخسارة، وخلاف واتفاق، ومصلحة ومنفعة، ولذلك أكدوا أن من إيجابيات هذا الخلاف، إعطاء الدعاة جاذبية، لا يمكن أن ينالوها إلا إذا كانوا في المعارضة، مما يعني أن مواجهة الدولة والثورة عليها مسألة إمكانيات فقط، ومتى ما توفرت تلك الإمكانيات فيجب أن تخرج ((الصحوة)) على الدولة.
على كلٍ، جذوة ((الصحوة)) مشتعلة في عمق المجتمع، والمجتمع استجاب لتحورات ((الصحوة)) تلقائيًا، خصوصًا حينما اقتحمت ((الصحوة)) الإعلام الجديد، وهذا ناجمٌ عن التراخي في مواجهة تقولب ((الصحوة))، والتي تظهر نفسها اليوم كرأس صغير يخفي تحته عملاق مخيف يتحرك بيننا، لا نراه ولا نسمعه؛ يكتم ضجيجه، ويخفي معالمه القول: بموت الصحوة.

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