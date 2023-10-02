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خيارات السعودية مفتوحة والتطبيع ليس حتمياً

10/2/2023 4:21:49 AM
(MENAFN- Al Watan) عندما سئل الأمير محمد بن سلمان عن التطبيع مع إسرائيل، في المقابلة مع ((فوكس نيوز))، أجاب: ((كلّ يوم نقترب أكثر))، لأن ((المفاوضات تُجرى بشكل جيد)). وكانت لديه إشارتان، الأولى إلى أن القضية الفلسطينية ((مهمة جداً بالنسبة إلينا))، والثانية إلى أن العملية يمكن ((أن تجعل من إسرائيل لاعباً في الشرق الأوسط))، أي تدمجها بالمنطقة. ولا يتحدث ولي العهد ولا المسؤولون السعوديون ((كل يوم)) عن هذا الملف، فهناك فعاليات ومؤتمرات كثيرة ومتعدّدة الاختصاصات تُنظّم يومياً في الرياض وجدّة وسواهما، وتشهد على ديناميكية التحولات الداخلية وتفاعلاتها مع الخارج. لذلك عبّرت مقالات صحافية عدة أخيراً عن أن ((المملكة غير متعجّلة لإقامة علاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية))، مع الحرص في الوقت نفسه على القول إن القضية الفلسطينية ((في صلب أولويات السياسة السعودية)).
وهذا ما شدّد عليه السفير نايف السديري في اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتقديم أوراق اعتماده، كما في لقاءاته مع المسؤولين في رام الله. وأعاد السفير الأول المعتمد لدى فلسطين التذكير بأن ((المبادرة العربية للسلام)) لا تزال على الأجندة السعودية وستكون ((ركناً أساسياً)) في أي اتفاق، بما فيها من تأكيد على دولة فلسطينية في إطار ((حل الدولتين)). وسارع الإعلام الغربي إلى القول إن الرياض تسعى إلى ((طمأنة الفلسطينيين))، وربط بين زيارة السفير وحضور وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس في مؤتمر لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة استضافته الرياض. وقبل ذلك كان مسؤولان إسرائيليان شاركا في مؤتمر التراث العالمي الذي نظّمته ((اليونيسكو)) في الرياض أيضاً. وهناك مشاركات أخرى ستأتي طالما أن السعودية تواصل انفتاحها وتحظى بقبول عالمي، في حين أن إسرائيل لا تستطيع استضافة أي نشاط لأي مؤسسة دولية لسبب واضح: إنها دولة احتلال.
عندما عُيّن السفير السديري، منتصف آب (أغسطس) الماضي، صرّح بأن ((تعيينه يأتي لإعطاء العلاقات مع فلسطين طابعاً رسمياً في كل المجالات)). لكن إيلي كوهين، وزير خارجية إسرائيل، سارع إلى إعلان أنها ((لن تسمح بفتح أي ممثلية ديبلوماسية لدى الفلسطينيين، بشكل فعلي من أي نوع أو آخر، في القدس)). وكان كوهين نفسه أراد الانسلال مع زميله وزير التربية يوآف كيش إلى مؤتمر ((اليونيسكو)) غير القابل للتسييس، فلم يحصلا على تأشيرة دخول. وفي أي حال أكّد موقف كوهين أن عقلية إسرائيل لا تزال بعيدة جداً عن أي مفهوم ((تطبيعي)) حقيقي، إذ يقول رئيس وزرائها يومياً إنه يسعى إلى علاقات مع كل الدول العربية والإسلامية بدافع ((السلام)) ويتجاهل أي سلام مع الفلسطينيين، أي أنه يريد التطبيع + الاحتلال، بما ينطوي عليه من اغتيالات يومية وسرقة دائمة للأراضي واستباحة للمقدسات وعنصرية مشرعنة واعتداءات يشنّها المستوطنون بمواكبة من الجيش أو الشرطة.
مع استمرار المفاوضات، وعدم التعجّل السعودي، يجتهد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون ((كل يوم)) في البحث عن الصيغ المناسبة لتمرير ما يواصلون تسميتها ((الصفقة الكبرى))، ولإظهار أنها تتقدّم وتقترب على رغم الشياطين الكثيرة الكامنة في التفاصيل. وأصبح واضحاً أن هناك معضلتين: 1) مدى الالتزامات الأمريكية في الاتفاق الدفاعي مع السعودية فضلاً عن نوع الأسلحة والتكنولوجيا النووية، إذ تحاول الإدارة استباق أي موقف سلبي من جانب الكونغرس. و2) المسألة الفلسطينية في اتفاق التطبيع مع إسرائيل، التي دخلت في نقاشات وخلافات داخلية صعبة حول ((التنازلات)) المطلوبة وكأنها، للمرّة الأولى، إزاء ((كأس سمٍّ)) لا بدّ من تجرّعها لا لإقامة سلام مع الفلسطينيين، وإنما فقط لنيل التطبيع مع السعودية.
حدّدت الرياض أهدافها وشروطها في كلا الملفين: فمن جهة حان الوقت لحسم الجدل والشكوك والنفاق التي اكتنفت العلاقة السعودية - الأمريكية، وهناك عقلية جديدة وشابة تقود المملكة الآن وتعمل على تفعيل كلّ طاقاتها ولم تعد تستسيغ الغموض في ما يتعلّق بـ ((التزامات الحماية))، أهي حقيقة واقعية وملموسة عند الحاجة إليها أم خرافة ووهم كلاميان أم مجرد وسيلة ظرفية للابتزاز... ومن جهة أخرى حان الوقت أيضاً لتغيّر إسرائيل سلوكها وتقرّر ما الذي تريده من وجودها في الشرق الأوسط ومن اتفاقاتها مع العرب طالما أن كلّ التجارب (مع مصر والأردن واتفاقات أوسلو، والاتفاقات الأربعة الأخرى) لم تؤسس أي سلام أو استقراراً في المنطقة ولم تظهرها كـ ((دولة طبيعية ومسؤولة))، إذ لا يمكنها الحصول على الشيء ونقيضه، على السلام ومواصلة تسميم المنطقة بالعربدة العسكرية، وعلى قبول ((شرعيتها)) مع إدامة الاحتلال للشعب والأرض الفلسطينيين، وعلى مصالح اقتصادية من دون المساهمة في الاستقرار.
تدرك الولايات المتحدة وإسرائيل جيداً أن التطبيع السعودي سيشكّل نهاية ((رسمية)) للصراع العربي- الإسرائيلي، وبالتالي فإنه يتطلّب ((صفقة)) مختلفة وغير عادية. ليست الرياض مَن طلب ربط الاتفاق الدفاعي باتفاق التطبيع وإنما الطرفان الآخران، وبالتالي فإنهما ملزمان بالوضوح والجدّية. وليس هذان الطرفان من صنعا المكانة السعودية في العالمين العربي والاسلامي وإنما هي التي صنعتها وحافظت عليها وليست لديها أسباب قاهرة للانقلاب عليها في أي ظرف. لكن من الواضح أن هذه المكانة الرفيعة هي التي تشكّل مصالح ودوافع رئيسية لواشنطن وإسرائيل كي تسعيا إلى اجتذاب السعودية، فهناك حالياً المنافسة/ الصراع بين أمريكا والصين، وهناك الصراع مع روسيا، وهناك دائماً ذريعة ((أمن إسرائيطل)) ومستقبلها، ولذلك فإن الأمريكيين والإسرائيليين مضطرون هذه المرّة للأخذ في الاعتبار أن السعودية مهتمة أيضاً بأمنها واستقرارها ومصالحها، وأن لديها مسؤولية تجاه العرب والمسلمين. أما الأهمّ فهو أن لديها خياراتها الأخرى دولياً، وإذا كانت لا تزال تولي أولوية لاتفاق مع الولايات المتحدة فهذا لا يعني أنها مستعدة للقبول بالتزامات جوفاء ومكلفة.
هناك تغيير وواقع جديد في المنطقة يتمحوران حول السعودية. الصين وروسيا مدركتان وتتعاملان مع هذا الوضع كما هو، بل تشجعان عليه، فعلاقات التعاون تفترض مصالح متبادلة. لكن ما يتسرّب عن النقاشات الأمريكية والإسرائيلية ينمّ عن سعي إلى الخداع لا الوضوح. إذا كان الكونغرس يريد التطبيع السعودي- الإسرائيلي من دون شروط دفاعية فلماذا تدّعي الإدارة جاهزيتها لـ ((صفقة))، ولماذا النزول المتدرّج بمستوى الاتفاق الدفاعي لتهريبه من الكونغرس وحصره بالإدارة الحالية، ولماذا يعوّل جو بايدن على ((إجراءات)) يتخذها بنيامين نتانياهو ((لإبقاء حل الدولتين على قيد الحياة)) مع علمه بأن الأخير عمل ويعمل على قتل هذا الحلّ؟ واستطراداً، إذا كان الإسرائيليون أنفسهم يعترفون باستحالة تقديم ((تنازلات)) ذات مغزى للفلسطينيين، وأن بنيامين نتانياهو وحكومته المتطرفة لا يستطيعان تلبية المتطلبات الفلسطينية للتطبيع فما الذي تتوقعه واشنطن وإسرائيل من السعودية طالما أن الشأن الفلسطيني مصلحة لها؟
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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