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تأخر الحر يرفع إنتاجية التمور

10/2/2023 4:21:48 AM
(MENAFN- Al Watan) قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن بعض المزارعين يلاحظ أن التمور بعضها لا زال أصغر أو أحمر وبعضها لونه أخضر، ويخشون أن ينتهي الصيف قبل أن تنضج التمور، مفيدا بأن محصول النخيل من التمور هذا العام متوقع أن يكون أفضل محصول منذ عدة سنوات مضت.
وأرجع الحصيني ذلك إلى تأخر الحر الشديد هذا العام حتى منتصف فصل الصيف، فالحرارة في بداية فصل الصيف كانت مقبولة وحتى منتصفه، ورغم ارتفاعها، لكنها كانت في معدلها الطبيعي، وبالتالي كان نضج التمر بشكل متدرج، وهذا يعتبر من صالح المزارع، بحيث يسوق التمور في فترة أطول، ويكون العائد المالي أفضل، وكذلك بالنسبة للمستهلك تطول فترة الرطب ((الخراف))، وأيضا من أسباب ذلك، قلة الغبار طوال فصل الصيف هذا العام، ومن ذلك عدم عطش النخيل بسبب وفرة المياه هذا العام نتيجة السيول العام الماضي، وهذا يساعد على جودة المحصول.
تشكل السحب
من جانبه، أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند أن نوء سهيل هو قرب نهاية موسم الجفاف والحر والصيف الطويل، وعند نهايته في (15 أكتوبر) يبدأ الوسم وموسم الأمطار.
ويضيف أن ((الصيف أوله طلوع الثريا (7 يونيو)، وآخره طلوع سهيل (24 أغسطس)، وخلال موسم سهيل ينتهي فصل الصيف ويبدأ فصل الخريف فلكيا (23 سبتمبر). وتبدأ حدة الحر بالانكسار خاصة آخر نجمه الثاني (الجبهة). وقد تتوغل الرطوبة في طبقات الجو العليا وتتشكل السحب بعد غياب طال انتظاره)).
خراف الثمار
وقال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ((خلال هذه الأيام نبدأ بمشاهدة نجم واضح لامع عند الجهة الجنوبية قبيل شروق الشمس، والذي يسمى لدى العامة المرزم، ويسمى ((باللغة العربية)) الشعرى. ومشاهدة ((المرزم)) خلال هذا التوقيت دلالة على قرب نهاية القيظ، حيث كثرة خراف الثمار وغزارة الرطوبة على السواحل ليلا، وشدة سطوع الشمس نهارا، ودخول موسم الخامس)).
وأضاف أن رؤية المرزم قبيل شروق الشمس تدل على قرب نهاية القيظ، وبعيد مغيب الشمس تدل على قرب نهاية الشتاء، وهو أحد النجوم الأربعة حسابيا عند العرب ((زراع أو بحارة أو بدو))، ويستدل رواد الفضاء من خلال نجم المرزم على مواقعهم.
أمطار رعدية
كشف خبير الطقس حسن كراني عن توقع أمطار رعدية تصحب بزخات برد ورياح هابطة شديدة على المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، تمتد شمالا حتى جنوب المدينة المنورة، وأن الحالة تصحب كذلك ببؤر رعدية ممطرة على المنطقة الغربية ومنطقة تبوك وأجزاء من الداخلية والشمالية، مع احتمالية سيول جارفة على المرتفعات الجبلية والجنوبية الغربية.

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