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451 مليونا مساهمات المسؤولية الاجتماعية

10/2/2023 4:21:48 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت ((بيانات)) إحصائية حديثة أن إجمالي قيمة الفرص التنموية والمبادرات (مساهمات القطاع العام، والقطاع غير الربحي، والقطاع الخاص) على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية منذ انطلاقتها في 23 مارس الماضي حتى يوم أمس، قد بلغ 451 مليون ريال في 138 فرصة، وبـ 8 ملايين مستفيد.
بيانات إحصائية
أشارت البيانات الإحصائية الحديثة للمنصة إلى أن إجمالي الفرص التنموية المتبناة في القطاعين العام، وغير الربحي، حتى يوم أمس، 13 فرصة، بقيمة إجمالية 983 ألف ريال، بإجمالي 9 آلاف مستفيد، موزعة على النحو التالي: القطاع العام فرصتان، بقيمة 59 ألف ريال، و28 مستفيدًا، والقطاع غير الربحي 11 فرصة، بقيمة 923 ألف ريال، و9 آلاف مستفيد.
1360 جهة
أوضحت البيانات أن الجهات المسجلة في المنصة نحو 1360 جهة، موزعة على النحو التالي: القطاع الخاص 955 جهة، القطاع غير الربحي 320 جهة، والقطاع العام 85 جهة، وتهدف المنصة لتمكين شركات ومؤسسات القطاع الخاص من خلق أثر أعمق عبر توجيه مسؤوليتها الاجتماعية للمساهمة في تلبية الأولويات التنموية بالمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030، وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كافة قطاعات التنمية، لتعزيز مساهمة الشركات في تقديم أدوار داعمة لممكنات ذات أثر على التنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، علاوة على تنظيم وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتسليط الضوء على المشاريع الرائدة في المسؤولية الاجتماعية، وخلق نماذج يحتذى بها في مجتمع قطاع الأعمال، وقياس أثر المسؤولية الاجتماعية للشركات. وكانت السعودية أحرزت تقدماً بنحو 6 مراتب في مؤشر المسؤولية الاجتماعية لتحقق المركز الـ20 عالميًا، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2023م، ونفذ أكثر من 18ورشة عمل عن بعد للتدريب على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى ورش تدريب حضورية في مناطق المملكة ((الرياض، ومكة المكرمة، والجوف)).
فرص ومستفيدون
* القطاع العام
10 فرص
23 مليون ريال
3 ملايين مستفيد
* القطاع غير الربحي
88 فرصة
46 مليون ريال
3 ملايين مستفيد.
* القطاع الخاص
40 مبادرة
382 مليون ريال
2 مليون مستفيد
أبرز الفرص التنموية:
* مشروع النقل الطبي غير الطارئ.
* سلسلة مقاهي مشغلة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
* تطوير آليات وصول الفرق الإسعافية للمرضى والمصابين.
* تجهيز صالة الفعاليات الخارجية.
* مشروع الصيانة المتنقلة.
* جراحة القلب للكبار.
* مبادرة اكتفاء ((دورة الخرز)).
* الأجهزة الكهربائية.
* برنامج مهارتي للتدريب التقني.

MENAFN02102023000089011017ID1107173195

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