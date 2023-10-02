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1.3 مليون محتوى متطرف لداعش في يوم

10/2/2023 4:21:48 AM
(MENAFN- Al Watan) تمكن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام) عبر مواصلة جهودهما في التصدي للأنشطة الدعائية للتنظيمات المتطرفة، من إزالة 10.565.178 ملايين محتوى متطرف وإغلاق 2069 قناة استخدمت في نشر وترويج المحتويات المتطرفة، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023 (يوليو - سبتمبر).
عدد المنشورات
تعود المحتويات والقنوات المتطرفة المرصودة والمُزالة والعائدة لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش - هيئة تحرير الشام - القاعدة)، حيث سجّل الربع الثالث تصدّر تنظيم ((داعش)) الإرهابي في نشره 4.621.916 ملايين محتوى متطرف عبر 997 قناة، فيما تلته ((هيئة تحرير الشام)) الإرهابية بنشر 3.888.863 ملايين محتوى في 503 قنوات، فيما تذيل تنظيم ((القاعدة)) الإرهابي القائمة في عدد المنشورات بـ 2.054.399 مليون محتوى عبر 569 قناة.
محتوى متطرف
كان تنظيم ((داعش)) الإرهابي الأكثر نشاطًا من بين التنظيمات الثلاثة المرصودة بنشره 1.344.482 مليون محتوى متطرف في يوم واحد، وذلك يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، فيما سجّل تنظيم ((القاعدة)) الإرهابي أعلى عدد في إنشاء 43 قناة في يوم واحد، وكان ذلك في 16 أغسطس 2023.
يذكر أنه منذ بدء التعاون المشترك ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام) منذ فبراير 2022، وحتى سبتمبر 2023، بلغ عدد المحتويات المتطرفة المُزالة 38.799.157 مليون محتوى وإغلاق 12.287 ألف قناة متطرفة.
منشورات التطرف
01 داعش
4.621.916 محتوى متطرف
997 قناة
02 هيئة تحرير الشام
3.888.863
503 قنوات
03 القاعدة
2.054.399
569 قناة

MENAFN02102023000089011017ID1107173194

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