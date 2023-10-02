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%400 زيادة التحمل في وثائق تأمين المركبات

10/2/2023 4:21:48 AM
(MENAFN- Al Watan) فيما بدأ المرور السعودي، الأحد، أتمتة الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبات، وتسجيل رسوم اشتراك تأمين المركبات الشامل، تفاجأ ملاك وقائدو مركبات عند تجديدهم لوثيقة التأمين الشامل على مركباتهم خلال الأيام القليلة الماضية، بارتفاع قيمة ((التحمل))، وانخفاض القيمة التقديرية للمركبة.
عدم وجود مطالبات
وأشار عدد من المتعاملين مع شركات التأمين لـ((الوطن))، إلى أن قيمة التحمل ارتفعت في بعض وثائق التأمين من 500 ريال في العام الماضي إلى 2500 ريال في العام الحالي، وبنسبة زيادة بلغت 400%، وانخفاض القيمة التقديرية للمركبة من 60 ألف ريال العام الماضي إلى 44 ألف ريال في العام الحالي بنسبة استهلاك سنوي 26%، لافتين إلى أنه من غير المعقول انخفاض ربع قيمة المركبة خلال عام واحد، وهناك مركبات ((شبه جديدة)) وقليلة الاستخدام، موضحين أن القيمة التقديرية للمركبة، مثبتة وغير قابلة للتعديل في نموذج التجديد ((الإلكتروني))، ومتاح التعديل في قيمة التحمل، وعند اختيار أو تعديل قيمة التحمل إلى قيمة أقل، فإن رسوم التجديد الإجمالية لوثيقة التأمين ترتفع، فالكثير مضطر لاختيار قيمة تحمل أعلى للحصول على سعر تجديد أقل، مؤكدين أن هناك اضطرارًا لـ((التجديد للتأمين الشامل)) في ذات الشركة دون غيرها، رغم ارتفاع قيمة التحمل، وانخفاض القيمة التقديرية للمركبة، للحصول على حسم عدم وجود مطالبات.
تحمل مختلف
أوضح المتحدث باسم شركات التأمين، رئيس اللجنة الفرعية للإعلام والتوعية التأمينية، عادل العيسى لـ((الوطن))، أن مفهوم نسبة التحمل قائم على فكرة المشاركة بين العميل وشركة التأمين في حال وقوع الأضرار المادية بسبب الحوادث العرضية، وذلك حتى يتحمل المؤمن له جزءًا ولو بسيطًا من قيمة التعويض، وحتى يكون عنده حرص أكبر لعدم عمل الحوادث في المستقبل، ولذلك هي تخضع لتقييم وتقدير شركات التأمين، ويشترط معرفة وموافقة العميل، وتقوم الشركات عادة بعرض أكثر من خيار للعميل للموافقة على ما يراه مناسبًا؛ لذلك نأمل ممن يعتقد أن التحمل مرتفع فباستطاعته العودة لشركة التأمين وطلب تخفيضها إلى حد معقول، وبالتالي الحصول على عرض أسعار جديد، كما أن تعدد الشركات يمنح العملاء فرصًا كبيرة في اختيار العروض المناسبة خاصة مع وجود الوسطاء الإلكترونيين، يسهل من الحصول على عروض الأسعار المختلفة من الشركات المتعددة مع تحمل مختلف لكل عرض.
بناء الأسعار
أضاف العيسى، يتم بناء أسعار التأمين على أُسس علمية يتبناها الخبراء الإكتواريون، وهم خبراء ذوو تأهيل علمي عال، كما يهتم البنك المركزي السعودي بصفته المشرع والمراقب لقطاع التأمين بالتأكد من كفاءة الخبراء الإكتواريين ومتابعة ومراجعة أعمالهم وتقاريرهم بشكل دوري، وذلك لضمان الالتزام بأعلى درجات الحياد والكفاءة والمهنية، والأسلوب العلمي لحفظ حقوق المستفيدين؛ ولأن تسعير الخبراء الإكتواريين يُبنى على بيانات كل شركة على حدة، فإن اختلاف تجربة كل شركة يؤدي إلى تفاوت الأسعار بين الشركات، مبينًا أن التباين الذي يتم ملاحظته في أسعار شركات التأمين يعتمد اعتمادًا مباشرًا على عدة عوامل ترتكز على خبرة قائد المركبة، وعمره، وحجم مطالباته السابقة، وسياسة الشركة التسويقية، إضافة إلى أداء كل شركة على حدة في مجال تأمين المركبات للسنوات السابقة.
مفهوم نسبة التحمل
- المشاركة بين العميل وشركة التأمين
- يتحمل المؤمن له جزءًا من قيمة التعويض
- يخضع لتقييم وتقدير شركات التأمين
- يشترط معرفة وموافقة العميل
- تقوم الشركات عادة بعرض أكثر من خيار
- يمكن العودة لشركة التأمين وطلب تخفيض التحمل إلى حد معقول

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