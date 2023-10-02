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العالمي والعميد خطوة جديدة للتمسك بالصدارة الآسيوية

10/2/2023 4:21:48 AM
(MENAFN- Al Watan) يطمح النصر والاتحاد إلى عبور الخطوة الثانية في دوري أبطال آسيا، والتمسك بالقمة القارية، حينما يستقبل العالمي نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي، على ملعب الأول بارك، ويحل العميد ضيفا على سباهان أصفهان الإيراني، على إستاد نقش جهان لحساب الجولة الثانية للمجموعتين الخامسة والثالثة.
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يعيش العالمي أفضل حالاته الفنية هذه الأيام، قبل أن يستقبل استقلال دوشنبه الطاجيكي اليوم على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.
ويتصدر فارس نجد المجموعة بعدما عاد من إيران في الجولة الأولى، بفوز ثمين على بيرسبوليس 2/ صفر، ليحصد أول 3 نقاط في النسخة الحالية من المسابقة القارية.
ويملك النصر أقوى هجوم بالدوري السعودي، بتسجيل 24 هدفا في 8 مباريات، بفضل تألق النجم كريستيانو رونالدو، والعائد بقوة أندريه تاليسكا.
وبدوره يملك الاستقلال نقطة واحدة من التعادل على أرضه مع الدحيل القطري سلبيا ليتقاسما وصافة المجموعة.
وفي ذات المجموعة يتقابل الدحيل وبرسيبوليس على إستاد عبدالله بن خليفة.
تحد كبير

يتطلع الاتحاد للتخلص من الإرهاق، ليتمكن من الدفاع عن صدارته للمجموعة الثالثة، عندما يحل ضيفا على سباهان أصفهان الإيراني، على إستاد نقش جيهان.
ويواجه العميد العائد للبطولة الآسيوية بعد غياب، تحديًا كبيرًا بسبب الإرهاق الذي انعكس على أداء ونتائج الفريق في آخر مباراتين بالدوري وكأس الملك.
ويدخل النمور مواجهة سباهان وهم يعتلون صدارة المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، بعد التفوق في الجولة الأولى على أجمك الأوزبكي بثلاثية نظيفة.
على الناحية المقابلة، يدخل أصحاب الأرض المباراة وفي رصيدهم نقطة واحدة من تعادل خارج الديار مع القوة الجوية العراقي 2/ 2.
ولحساب نفس المجموعة يلتقي أجمك الأوزبكي والقوة الجوية العراقي في إستاد ميتالورج.

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