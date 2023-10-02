العالمي والعميد خطوة جديدة للتمسك بالصدارة الآسيوية

(MENAFN
- Al Watan) يطمح النصر والاتحاد إلى عبور الخطوة الثانية في دوري أبطال آسيا، والتمسك بالقمة القارية، حينما يستقبل العالمي نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي، على ملعب الأول بارك، ويحل العميد ضيفا على سباهان أصفهان الإيراني، على إستاد نقش جهان لحساب الجولة الثانية للمجموعتين الخامسة والثالثة.
أفضل الحالات
يعيش العالمي أفضل حالاته الفنية هذه الأيام، قبل أن يستقبل استقلال دوشنبه الطاجيكي اليوم على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.
ويتصدر فارس نجد المجموعة بعدما عاد من إيران في الجولة الأولى، بفوز ثمين على بيرسبوليس 2/ صفر، ليحصد أول 3 نقاط في النسخة الحالية من المسابقة القارية.
ويملك النصر أقوى هجوم بالدوري السعودي، بتسجيل 24 هدفا في 8 مباريات، بفضل تألق النجم كريستيانو رونالدو، والعائد بقوة أندريه تاليسكا.
وبدوره يملك الاستقلال نقطة واحدة من التعادل على أرضه مع الدحيل القطري سلبيا ليتقاسما وصافة المجموعة.
وفي ذات المجموعة يتقابل الدحيل وبرسيبوليس على إستاد عبدالله بن خليفة.
تحد كبير
يتطلع الاتحاد للتخلص من الإرهاق، ليتمكن من الدفاع عن صدارته للمجموعة الثالثة، عندما يحل ضيفا على سباهان أصفهان الإيراني، على إستاد نقش جيهان.
ويواجه العميد العائد للبطولة الآسيوية بعد غياب، تحديًا كبيرًا بسبب الإرهاق الذي انعكس على أداء ونتائج الفريق في آخر مباراتين بالدوري وكأس الملك.
ويدخل النمور مواجهة سباهان وهم يعتلون صدارة المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، بعد التفوق في الجولة الأولى على أجمك الأوزبكي بثلاثية نظيفة.
على الناحية المقابلة، يدخل أصحاب الأرض المباراة وفي رصيدهم نقطة واحدة من تعادل خارج الديار مع القوة الجوية العراقي 2/ 2.
ولحساب نفس المجموعة يلتقي أجمك الأوزبكي والقوة الجوية العراقي في إستاد ميتالورج.
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