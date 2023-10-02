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هزازي ينتزع فضية الأوروبية

10/2/2023 4:21:48 AM
(MENAFN- Al Watan) حقق لاعب المنتخب السعـودي للمبارزة أحمد هزازي الميدالية الفضية في بطولة الجولة الأوروبية للناشئين تحت 17عاما المقامة حالياً في نابولي الإيطالية، بخسارته في نهائي فردي الرجال أمام الإيطالي ميشيل كويرولي.
وسيكمل المنتخب السعودي المنافسات بسلاح الابيه (فرق) الرجال و(فردي) السيدات.

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