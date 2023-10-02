هزازي ينتزع فضية الأوروبية

هزازي ينتزع فضية الأوروبية
التاريخ
10/2/2023 4:21:48 AM
(MENAFN
- Al Watan) حقق لاعب المنتخب السعـودي للمبارزة أحمد هزازي الميدالية الفضية في بطولة الجولة الأوروبية للناشئين تحت 17عاما المقامة حالياً في نابولي الإيطالية، بخسارته في نهائي فردي الرجال أمام الإيطالي ميشيل كويرولي.
وسيكمل المنتخب السعودي المنافسات بسلاح الابيه (فرق) الرجال و(فردي) السيدات.
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