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جوكيكا يعود لقيادة هجر

10/2/2023 4:21:47 AM
(MENAFN- Al Watan) وقع هجر مع المدرب المقدوني جوكيكا هادجفسكي لقيادة الفريق في بقية الموسم الرياضي الحالي، وسينضم المدرب الوطني عبدالله الجنوبي للجهاز الفني، حيث سيتولى منصب المدرب المساعد، وسيتولى قيادة الدفة الفنية للفريق إلى حين وصول جوكيكا.
يذكر أن هجر أقال قبل أيام مدربه الكرواتي رادان غاسانيان وطاقمه الفني بعد تردي النتائج في دوري Yelo.

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