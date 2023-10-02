جوكيكا يعود لقيادة هجر
التاريخ
10/2/2023 4:21:47 AM
(MENAFN
- Al Watan) وقع هجر مع المدرب المقدوني جوكيكا هادجفسكي لقيادة الفريق في بقية الموسم الرياضي الحالي، وسينضم المدرب الوطني عبدالله الجنوبي للجهاز الفني، حيث سيتولى منصب المدرب المساعد، وسيتولى قيادة الدفة الفنية للفريق إلى حين وصول جوكيكا.
يذكر أن هجر أقال قبل أيام مدربه الكرواتي رادان غاسانيان وطاقمه الفني بعد تردي النتائج في دوري Yelo.
MENAFN02102023000089011017ID1107173190
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.