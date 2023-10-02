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القادسية والجبلين في قمة Yelo

10/2/2023 4:21:47 AM
(MENAFN- Al Watan) يطمح القادسية إلى مواصلة انفراده بصدارة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، عندما يستقبل ضيفه الجبلين، الساعي إلى اقتحام دائرة المنافسة بقوة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في افتتاح الجولة السابعة للدوري. ويتصدر فارس الشرقية الدوري بـ16 نقطة، بيتما يحل البني خامسا برصيد 13 نقطة.
ويريد القيصومة، قبل الأخير بنقطتين، أن يجد حلا للخروج من مراكز الخطر، حينما يستضيف العروبة، الثاني برصيد 15 نقطة، على ملعب نادي الباطن.
ويشهد اليوم ((ديربي عنيزة)) العائد بمواجهة النجمة الـ13 بـ5 نقاط، والعربي الرابع برصيد 13 نقطة.

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