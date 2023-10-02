القادسية والجبلين في قمة Yelo

(MENAFN
- Al Watan) يطمح القادسية إلى مواصلة انفراده بصدارة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، عندما يستقبل ضيفه الجبلين، الساعي إلى اقتحام دائرة المنافسة بقوة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في افتتاح الجولة السابعة للدوري. ويتصدر فارس الشرقية الدوري بـ16 نقطة، بيتما يحل البني خامسا برصيد 13 نقطة.
ويريد القيصومة، قبل الأخير بنقطتين، أن يجد حلا للخروج من مراكز الخطر، حينما يستضيف العروبة، الثاني برصيد 15 نقطة، على ملعب نادي الباطن.
ويشهد اليوم ((ديربي عنيزة)) العائد بمواجهة النجمة الـ13 بـ5 نقاط، والعربي الرابع برصيد 13 نقطة.
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