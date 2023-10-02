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الأهلي يفقد الرئيس قبل الديربي

10/2/2023 4:21:47 AM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يعمل فيه الجهاز الطبي في الأهلي على تجهيز ثلاثي الدفاع، التركي ميريح ديميرال، وعبدالله العمار وبسام الحريجي، للديربي أمام الاتحاد الجمعة المقبل، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، تلقى مدربه الألماني، ماتياس يايسله ضربة موجعة بعد تعرض لاعب الوسط، الإيفواري فرانك كيسيه الملقب بالرئيس، لإصابة في العضلة الخلفية، وستحدد الفحوصات الطبية اللازمة التي سيخضع لها اللاعب مدى قوة أو سهولة الإصابة وإمكانية مشاركته في القمة المرتقبة. وكان الأهلي فشل في تحقيق الانتصار للمباراة الثانية تواليا، بعد تعادله سلبيا أمام الاتفاق، في ختام الجولة الثامنة للدوري، في مباراة شهدت أكثر فرص محققة للتسجيل دون هز الشباك هذا الموسم، وأعادت ذكريات 12 عاما مضت بتعادل الفريقين سلبيا.
تجهيز المصابين
بدأ الجهاز الطبي الأهلاوي العمل المكثف لتجهيز المصابين، التركي ميريح ديميرال الذي غاب عن مباراة الاتفاق للإصابة، وبسام الحريجي وعبدالله العمار اللذين تغيبا أيضًا عن المباراة الماضية، وسيحدد التقرير النهائي الذي سيكون خلال الـ48 ساعة المقبلة، مدى استطاعة الثلاثي المشاركة أمام الاتحاد في الديربي من عدمه، فيما ستتضح الرؤية حيال إصابة الإيفواري فرانك كيسيه، الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
فرص دون تسجيل
ذكرت شبكة أوبتا للإحصاءات، أن المباراة شهدت أكثر فرص محققة للتسجيل هذا الموسم حتى الآن، دون أن تهتز الشباك 3 للاتفاق و2 للأهلي.
ويعتبر التعادل السلبي الرابع في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، من أصل 5 تعادلات إجمالا، وهو الأول منذ 12 عاما.
فشل أول
للمرة الأولى منذ بداية الموسم، خرج الأهلي متعادلا وفشل في هز الشباك، بعد أن شهدت مبارياته السبع السابقة تسجيل أهداف من قبل لاعبيه.
ويعد هذا التعثر الثاني تواليا لقلعة الكؤوس والأول على إستاد الأمير عبدالله الفيصل هذا الموسم، بعد خسارته أمام النصر 4/3 في الجولة السابعة على ملعب الأول بارك.
في المقابل، قطع التعادل سلسلة انتصارات الاتفاق في آخر 3 جولات، بعد فوزه على ضمك وأبها والطائي.
- العضلة الخلفية تبعد كيسيه
- الجهاز الطبي يجهز ثلاثي الدفاع للديربي
- موقعة الأهلي والاتفاق شهدت أكثر فرص تسجيل دون هز الشباك
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- الأهلي يفشل في هز الشباك للمرة الأولى

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