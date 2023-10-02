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إدانات عربية ودولية لهجوم إرهابي في تركيا

10/2/2023 4:21:47 AM
(MENAFN- Al Watan) في استنكار شديد لمحاولة اعتداء إرهابي تعرضت لها تركيا، توالت الإدانات العربية والدولية، حيث أسفر حادث التفجير الذي وقع بالعاصمة التركية أنقرة، إلى إصابة عنصري أمن، فيما ذكر وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أن مهاجمًا انتحاريًا فجر عبوة ناسفة، بينما قتل مهاجم ثانٍ في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.
ووقع الهجوم قبل ساعات من إعادة فتح البرلمان بعد العطلة الصيفية التي استمرت ثلاثة أشهر بخطاب للرئيس رجب طيب إردوغان.
وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بتركيا.
وأكدت وزارة الخارجية رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مجددةً دعمها لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله، ومعربة عن خالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة لتركيا وشعبها الشقيق.
رفض الإرهاب
وتتابعت الإدانات من مصر والأردن والجزائر وجامعة الدول العربية، الذين أدانو بـ((أشد العبارات))، الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وأكدو تضامنهم الكامل مع تركيا، مشددين على الموقف الثابت الذي يرفض كافة أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.
وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان، إن هذا العمل الإرهابي أياً كانت الجهة التي تقف وراءه، مدانٌ ومرفوض، مُضيفاً أن الكثير من الدول العربية واجهت، ولا تزال، أنشطة إرهابية لزعزعة الاستقرار، وأن الإرهاب يفشل في تحقيق أهدافه دوماً، وهو مرفوض في كل مكان ولا ينبغي التسامح معه أو إعطاؤه الذرائع والحجج.
كما أصدرت السفارة الأمريكية في أنقرة وبعثات أجنبية أخرى رسائل تدين الهجوم.
سيارة تجارية
وقال الوزير علي يرلي كايا على موقع X، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر، إن اثنين من ضباط الشرطة أصيبا بجروح طفيفة خلال الهجوم الذي وقع بالقرب من مدخل وزارة الداخلية. وأضاف أن الهجوم نفذه مهاجمون وصلوا إلى مكان الحادث داخل سيارة تجارية خفيفة.
وأضاف: ((لقد قاوم ضباط الشرطة الأبطال، من خلال حدسهم، الإرهابيين بمجرد خروجهم من السيارة)). و((فجّر أحدهم نفسه بينما أصيب الآخر في رأسه قبل أن تتاح له فرصة تفجير نفسه)).
وقال ((إن معركتنا ضد الإرهاب والمتعاونين معهم وتجار (المخدرات) والعصابات ومنظمات الجريمة المنظمة ستستمر بكل تصميم)).
ولم يذكر الوزير الجهة التي تقف وراء الهجوم ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور. ونفذت الجماعات المتطرفة وكذلك تنظيم داعش هجمات مميتة في جميع أنحاء البلاد في الماضي.
ووصف إردوغان في كلمته أمام البرلمان الهجوم بأنه ((آخر معاقل الإرهاب)).
وقال: ((إن الأوغاد الذين استهدفوا أمن المواطنين وسلامتهم لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم ولن يفعلوا ذلك أبدا)).

منطقة آمنة
وأكد أردوغان مجددا هدف حكومته لإنشاء منطقة آمنة بطول 30 كيلومترا (20 ميلا) على طول حدودها مع سوريا لتأمين حدودها الجنوبية من الهجمات.
وشنت تركيا عدة عمليات توغل في شمال سوريا منذ عام 2016 لطرد داعش والميليشيا الكردية التي تتعارض معها.
وفي العام الماضي، أدى انفجار قنبلة في شارع مزدحم للمشاة في إسطنبول إلى مقتل ستة أشخاص، من بينهم طفلان. وأصيب أكثر من 80 آخرين. وألقت تركيا باللوم في الهجوم على حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب.

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