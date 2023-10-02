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توقعات بارتفاع قتلى انهيار منجم زيمبابوي

10/2/2023 4:21:46 AM
(MENAFN- Al Watan) خلفت كارثة المنجم التي وقعت في بلدة تشيجوتو الغنية بالذهب، في زيمبابوي، العديد من القتلى ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى 13 حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
ونقلت صحيفة ((صنداي ميل)) التي تديرها الدولة عن نائب الرئيس كونستانتينو تشيوينجا قوله ((نعتقد أننا فقدنا حوالي 13)) في كارثة المنجم.
وأضاف أنه تم إنقاذ 21 من أصل 34 عاملا يعتقد أنهم كانوا تحت الأرض وقت الانهيار. وقال إنه تأكد مقتل ثمانية أشخاص وتم انتشال ثلاث جثث من المنجم وتم العثور على خمس جثث لكن لم يتم انتشالها بعد. ويُفترض أن الأشخاص الخمسة المتبقين قد ماتوا.
وذكرت صحيفة صنداي ميل أن تشيوينجا كان يتحدث في اجتماع لحزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم. وقال تشيوينجا إن الانهيار حدث في منجم مهجور مملوك لألمانيا ولم يتم إغلاقه بشكل صحيح، مما سمح لعمال المناجم الحرفيين غير الرسميين بالعثور على طريقهم للبحث عن أي رواسب متبقية.
وغالبًا ما تمتلئ المتنزهات الوطنية الغنية بالمعادن والمناجم المهجورة والأنهار وحتى البلدات في زيمبابوي بالناس، بما في ذلك الأطفال الصغار، الذين يسعون للعثور على رواسب قيمة. وتعد واحدة من الأنشطة الاقتصادية القليلة التي لا تزال مستمرة في بلد عانى من إغلاق الصناعة وأزمة العملة وارتفاع معدلات البطالة على مدى العقدين الماضيين.

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