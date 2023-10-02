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هل يستمر الدعم مع إسقاط الكونجرس مساعدات أوكرانيا

10/2/2023 4:21:46 AM
(MENAFN- Al Watan) أصبحت الموافقة على مساعدة أوكرانيا في الكونجرس أكثر صعوبة مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خاصة مع اكتساب مقاومة الجمهوريين للمساعدات زخما في قاعات الكونجرس.
وحذف رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الجمهوري من كاليفورنيا، مساعدات إضافية لأوكرانيا من الإجراء الذي يهدف إلى إبقاء الحكومة مستمرة في عملها حتى 17 نوفمبر، وبهذا يكون قد أغلق الباب أمام حزمة مجلس الشيوخ التي كان من شأنها أن توفر 6 مليارات دولار إلى أوكرانيا، أي ما يقرب من ثلث ما طلبه البيت الأبيض. ووافق كل من مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية ساحقة على هذا الإجراء المؤقت، مع تخلي أعضاء من كلا الحزبين عن زيادة المساعدات لأوكرانيا لصالح تجنب إغلاق الحكومة المكلف.
وتشير الإجراءات الأخيرة في الكونجرس إلى تحول تدريجي في الدعم الثابت الذي تعهدت به الولايات المتحدة حتى الآن لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
المشاكل المحتملة
وأشار التصويت في مجلس النواب الأسبوع الماضي إلى المشاكل المحتملة المقبلة. حيث صوت ما يقرب من نصف الجمهوريين في مجلس النواب على إلغاء 300 مليون دولار من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي لتدريب الجنود الأوكرانيين وشراء الأسلحة. وتمت الموافقة على الأموال لاحقًا بشكل منفصل، لكن معارضي دعم أوكرانيا احتفلوا بأعدادهم المتزايدة.
ومن جهة أخرى ذكر أنصار أوكرانيا في الكونجرس أنهم لن يستسلموا بعد أن استبعد مشروع قانون لإبقاء الحكومة الفيدرالية مفتوحة طلب الرئيس جو بايدن تقديم المزيد من المساعدة الأمنية لأوكرانيا.
وجاء استبعاد التمويل الأوكراني بعد أكثر من أسبوع بقليل من اجتماع المشرعين في مبنى الكابيتول مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي سعى إلى طمأنة المشرعين بأن جيشه ينتصر في الحرب، لكنه شدد على أن المساعدات الإضافية ستكون حاسمة لمواصلة القتال.
وبعد تلك الزيارة قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من ولاية نيويورك، إن جملة واحدة تلخص رسالة زيلينسكي في اجتماعه مع مجلس الشيوخ: ((إذا لم نحصل على المساعدة، فسوف نخسر الحرب)).
أوكرانيا وأمريكا
وانتقل مكارثي، من القول ((لا شيكات على بياض)) لأوكرانيا، مع التركيز على المساءلة إلى وصف النهج الذي يتبناه مجلس الشيوخ بأنه يضع ((أوكرانيا أمام أميركا)). ورفض القول بعد التصويت على التمويل الحكومي ما إذا كان سيطرح المساعدات لأوكرانيا للتصويت عليها في مجلس النواب في الأسابيع المقبلة.
وقال: ((إذا كانت هناك لحظة من الوقت نحتاج فيها إلى إجراء مناقشة حول ذلك، فسنجري مناقشة كاملة حول ذلك، لكنني أعتقد أن الإدارة يجب أن توضح ما هو النصر)).
وقال بايدن في بيان بعد أن تجنب الكونجرس الإغلاق ((لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا)). ودعا مكارثي إلى ((الحفاظ على التزامه تجاه شعب أوكرانيا)) وتقديم ((الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة)).

تحرك سريع
وفي مجلس الشيوخ، تعهد كل من شومر وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من كنتاكي بالتحرك بسرعة لمحاولة تمرير طلب البيت الأبيض بالكامل. لكن كان من الواضح أن الهدف سيكون صعبًا بشكل متزايد، حيث شكك عدد أكبر من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري في المساعدة أو طالبوا بربطها بسياسة الهجرة التي من شأنها أن تساعد في تأمين الحدود الجنوبية - مرددًا صدى مطالب مماثلة في مجلس النواب.
وقال سناتور فلوريدا ريك سكوت، الجمهوري الذي صوت لصالح مشروع قانون الإنفاق بعد إلغاء المساعدات لأوكرانيا، إن الكونجرس يحتاج إلى ((محادثة مع الرأي العام الأمريكي)). وقال إنه متفائل بعد رؤية الأموال تُسحب من الفاتورة.
وقال سكوت: ((في ولايتي، يريد الناس أن يكونوا مفيدين لأوكرانيا، لكنهم يريدون أيضاً أن يكونوا مفيدين للأمريكيين)). ((ولذا فإنهم يريدون أن يفهموا حقًا كيف تم إنفاق هذه الأموال)).
وقال الديمقراطيون إنهم يشعرون بخيبة أمل بسبب نقص التمويل لأوكرانيا، لكنهم أعربوا عن تصميمهم على تقديم المساعدات لها.
اقتصاد وأمن
وقال شومر بعد إقرار مشروع القانون: ((لن نتوقف عن النضال من أجل المزيد من المساعدة الاقتصادية والأمنية لأوكرانيا)). ((الأغلبية في كلا الحزبين تدعم المساعدات لأوكرانيا، والقيام بالمزيد أمر حيوي لأمن أميركا والديمقراطية في جميع أنحاء العالم)).
وقبل التصويت أعرب مسؤولون في البنتاغون عن قلقهم من احتمال عدم تقديم تمويل إضافي لأوكرانيا. وفي رسالة إلى زعماء الكونجرس كتب مايكل ماكورد، وكيل وزارة الدفاع، إن الوزارة استنفدت كل المساعدات الأمنية المتاحة تقريبًا.
وأضاف: ((بدون تمويل إضافي الآن، سيتعين علينا تأخير أو تقليص المساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا، بما في ذلك الدفاع الجوي والذخيرة التي تعتبر بالغة الأهمية والعاجلة الآن في الوقت الذي تستعد فيه روسيا لشن هجوم شتوي وتواصل قصفها للمدن الأوكرانية)).
وقال وزير الدفاع لويد أوستن بعد التصويت إن المساعدة الأمريكية ضرورية في الوقت الذي يقاتل فيه الأوكرانيون للدفاع عن بلادهم ضد قوى الاستبداد. ويجب على أميركا أن تفي بكلمتها)).

جولات المساعدات:
وافقت الولايات المتحدة على أربع جولات من المساعدات لأوكرانيا رداً على الغزو الروسي
بلغ مجموعها نحو 113 مليار دولار
خصصت بعض هذه الأموال لتجديد المعدات العسكرية الأمريكية التي تم إرسالها إلى الخطوط الأمامية.
في أغسطس دعا بايدن الكونجرس إلى توفير مبلغ إضافي قدره 24 مليار دولار.

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