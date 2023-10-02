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أطعمة تساعد في الإقلاع عن التدخين لاحتوائها على النيكوتين

10/2/2023 4:21:46 AM
(MENAFN- Al Watan) يعتبر الإقلاع عن التدخين من أكثر المهام الصعبة التي يحاول فيها المدخنون تجربة عدة طرق لتحقيق نتائج مثمرة يبتعدون فيها عن أكثر العادات ضررا بالصحة.
حيث يمكن أن يؤثر النيكوتين على وظائف المخ، ويؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، وزيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.
وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية فإن النيكوتين موجود بنسب ضئيلة في بعض الخضروات والفاكهة ويمكن لتناول هذه الأنواع أن يساعد المدخنين على الإقلاع عن إدمانهم.
1-الباذنجان
كل غرام من الباذنجان يحتوي على 100 ميكروغرام من النيكوتين.
ومع ذلك، ستحتاج إلى تناول 10 كغ من الباذنجان لتستهلك نفس كمية النيكوتين الموجودة في سيجارة.
2-البطاطس
تحتوي حبة البطاطس على حوالي 15 ميكروغرام من النيكوتين.
3-القرنبيط
هو أحد الأطعمة الأكثر إثارة للدهشة باحتوائها على النيكوتين هو القرنبيط.
يحتوي القرنبيط على حوالي 16.8 ميكروغرام من النيكوتين.
4-ا لفلفل الأخضر
الفلفل الأخضر يمكن أن يحتوي على ما بين 7.7 إلى 9.2 ميكروغرام من النيكوتين.
5-الطماطم
تحتوي حبة الطماطم المتوسطة الحجم على حوالي 7.1 ميكروجرام من النيكوتين.
6- الشاي
بعض أنواع الشاي المخمر وسريع التحضير (الأسود والأخضر) يمكن أن تحتوي على النيكوتين.
كما وجدت دراسة قديمة أن منتجات اللحوم والقهوة والكحول تجعل مذاق السجائر أفضل، لذلك فإن تناول هذه الأشياء قد يذكر بالتدخين.
وفقا لجمعية السرطان الأميركية، فإن الأطعمة الحارة والسكرية تميل إلى جعل الناس يشتهون السجائر أكثر.
لذلك، فإن استبدال القهوة بشيء آخر، مثل الشاي الأخضر، قد يساعد في عادة جديدة وأكثر صحة.

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