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التعاون الإسلامي تُدين حرق نسخة من القرآن الكريم من جديد في السويد

10/2/2023 4:21:46 AM
(MENAFN- Al Watan) أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات العمل الاستفزازي الجديد المتمثل بحرق نسخة من القرآن الكريم، الذي وقع يوم السبت 30 سبتمبر 2023، في مالمو بالسويد، رغم الدعوات المتكررة للسلطات السويدية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال المسيئة.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، موقف المنظمة الذي عبر عنه مجلس وزراء الخارجية في القرار الذي اعتمده في دورته الاستثنائية الثامنة عشرة المنعقدة في 31 يوليو 2023، والمخصص لحوادث حرق نسخ المصحف الشريف المتكررة.
وجدد الأمين العام, دعوة المنظمة, السلطات السويدية إلى اتخاذ تدابير فورية ضد هذه الأعمال الاستفزازية التي تشكل أعمال كراهية دينية وتعتبر انتهاكاً للقانون الدولي، والعمل على منع تكرارها.

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