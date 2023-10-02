كيف سيبدو العالم دون الوقود الأحفوري؟

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- طرحت صحيفة "واشنطن بوست" تساؤلًا حول النتيجة المتوقعة لِتوقف العالم فجأة عن استخراج الوقود الأحفوري، وكذلك محاولات التخلص التدريجي من النفط والغاز والفحم الذي اعتمدت عليه البشرية لعدة قرون.

وقالت الصحيفة، إن العالم يُنتج كميات مذهلة من الوقود الأحفوري؛ حوالي 36.5 مليار برميل من النفط، وأكثر من 8 مليارات طن متري من الفحم، فيما تستخرج الولايات المتحدة وحدها وتعالج أكثر من 100 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأوضحت أن الجميع متفقون على أن التوقف الفوري والمفاجئ لإنتاج الوقود الأحفوري، على سبيل المثال، إذا أغلقت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وكل منتج كبير آخر آبار النفط لديها في الوقت نفسه، سيكون كارثيًّا.

وتابعت: "إذا توقف إنتاج الوقود الأحفوري، غدًا مثلًا، فإن العالم سوف يتوقف بسرعة. وحتى في المناطق حيث يتم تشغيل جزء كبير من الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة".

وأردفت: "غالبًا ما يستخدم الوقود الأحفوري لتوفير طاقة ثابتة يمكن الحصول عليها في أي وقت من النهار أو الليل. ودون هذه الطاقة، ستشهد شبكات الكهرباء انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي".

وفي غضون بضعة أسابيع، فإن نقص النفط، الذي لا يزال الوقود الرئيسي المستخدم في النقل بالشاحنات وشحن البضائع في جميع أنحاء العالم، من شأنه أن يعيق عمليات تسليم المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.

وحتى لو تمكنت من المشي إلى متجر البقالة، فلن يكون هناك طعام ومواد تشتريها، بحسب سامانثا جروس، مديرة مبادرة أمن الطاقة والمناخ في معهد بروكينجز.

وتابعت الصحيفة أن "المطلوب طبعًا، بحسب نشطاء البيئة، منع استخراج النفط والغاز الجديد، بما يتماشى مع النماذج التي تظهر أن أي إنتاج جديد للنفط والغاز سوف يدفع العالم إلى تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية".

مشيرة إلى أن ذلك سيتطلب بناء ضخمًا وسريعًا لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والمركبات الكهربائية، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وتوقعت الوكالة أيضًا، أن يضطر العالم إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات في غضون سبع سنوات فقط لخفض الطلب على الوقود الأحفوري بنسبة 20%.

إلى ذلك، ستحتاج كافة الدول أيضًا إلى دفع التوسع السريع في الشاحنات الكهربائية ومواصلة تطوير التقنيات الجديدة مثل احتجاز الكربون والهيدروجين.

ولفتت الصحيفة إلى ضرورة الموازنة بين بناء مصادر الطاقة المتجددة مع التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري ومراعاة الآثار المحتملة على بعض السكان، خاصة أولئك المعرضين لفقدان وظائفهم.

المصدر : صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية