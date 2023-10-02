فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية الخميس المقبل

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم الإثنين، عن فتح باب الترشح لفترة انتخابية رئاسية جديدة لعام 2024، الذي يستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

وأوضحت الهيئة، أن استقبال المرشحين أو وكلائهم سيبدأ يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير.

وحددت الهيئة يومي 16 و17 من الشهر الجاري للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين، أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 تشرين الثاني /نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين، ورموزهم الانتخابية، ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وحددت 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين في الداخل، وهي 10 و11 و12 كانون الأول، وحددت يوم

13 كانون الأول لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة في الجولة الأولى بالجريدة الرسمية.

وتجري انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 كانون الثاني، وتتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 كانون الثاني.

وتجري انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 كانون الثاني، على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات وتُنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 من الشهر ذاته.