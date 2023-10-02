دمغ 1.25 طن ذهب خلال الشهر الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي 1.25 طن، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 1.4 مليون شيكل تقريباً.

وبلغ متوسط سعر اونصة الذهب عن شهر أيلول الماضي 1930 دولار، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 14%

مقارنة بذات الشهر من العام 2022 مبلغ 1690 دولار.

وأمهلت الوزارة تجار الذهب دمغ الليرات قبل نهاية الشهر الجاري بحيث

يلتزم تجار المعادن الثمينة بعدم عرض أو بيع أو تداول الليرات الذهبية دون دمغها بالدمغة المعتمدة حسب الأصول، ما لم يتم إثبات أن الليرات مسكوكات أصلية.

نهاية شهر تشرين الأول المقبل المهلة التي يتوجب على التجار دمغ الليرات لدى المديرية، بحيث تحمل العيار الحقيقي للمصوغ وحرف (ظ) تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ودعت المديرية، المواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة ما معدله 10 طن من المصوغات الذهبية سنويا ، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 577 مصنعا ومحلا تشغل نحو 3 آلاف عامل.