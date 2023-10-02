الاحتلال يعتدي على المبعدين عن الأقصى ويعتقل 3 منهم

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على المبعدين عن المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت 3 منهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطتين هنادي الحلواني، وعايدة الصيداوي، والمرابط نظام أبو رموز، الذين أبعدهم عن المسجد الأقصى لفترات، بالتزامن مع إفراغ المصلين من باحاته بالقوة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إنه حتى الساعة العاشرة صباحا اقتحم نحو 842 مستوطنا باحات المسجد، وتتواصل الاقتحامات بأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح، بحجة الاحتفال بعيد "العُرش اليهودي".