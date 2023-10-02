Monday, 02 October 2023 01:45 GMT

الاحتلال يعتدي على المبعدين عن الأقصى ويعتقل 3 منهم

10/2/2023 4:19:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على المبعدين عن المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت 3 منهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطتين هنادي الحلواني، وعايدة الصيداوي، والمرابط نظام أبو رموز، الذين أبعدهم عن المسجد الأقصى لفترات، بالتزامن مع إفراغ المصلين من باحاته بالقوة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إنه حتى الساعة العاشرة صباحا اقتحم نحو 842 مستوطنا باحات المسجد، وتتواصل الاقتحامات بأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح، بحجة الاحتفال بعيد "العُرش اليهودي".

MENAFN02102023000205011050ID1107173176

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث