الاحتلال يعتدي على المبعدين عن الأقصى ويعتقل 3 منهم

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على المبعدين عن المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت 3 منهم.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطتين هنادي الحلواني، وعايدة الصيداوي، والمرابط نظام أبو رموز، الذين أبعدهم عن المسجد الأقصى لفترات، بالتزامن مع إفراغ المصلين من باحاته بالقوة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إنه حتى الساعة العاشرة صباحا اقتحم نحو 842 مستوطنا باحات المسجد، وتتواصل الاقتحامات بأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح، بحجة الاحتفال بعيد "العُرش اليهودي".
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