جامعة الإمارات تحصل على المركز الأول في مسابقة المعلومات العامة

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: في إطار الأنشطة الثقافية والأكاديمية التي تقدمها جامعة الإمارات العربية المتحدة، استضافت كلية التربية فعاليات الدورة الثانية من مسابقة المعلومات العامة، وذلك بإشراف الدكتورة منى الجناحي -مساعد العميد لشؤون الطلبة، ومنسق المشاريع الأستاذة مزون المعني، والإداري الأول بمكتب مساعد العميد لشؤون الطلبة الأستاذة أسماء باسويد.
شارك في المسابقة نُخبةٌ من الطلبة المتميزين من جامعات الدولة المحلية، حيث شهدت المسابقة حضوراً قوياً من جامعة العين وكليات التقنية العليا. وقد امتازت المسابقة بروحها التنافسية العالية وجوّها الودِّي، مما خلق فرصةً ذهبية للطلاب لتعزيز علاقاتهم الأكاديمية وصقل مهاراتهم.
وأشارت الدكتورة منى الجناحي، إلى أن " المسابقة تهدف إلى إقامة جسور التواصل بين طلاب الجامعات المختلفة، مبتكرةً نمطاً فريداً في تقديم الأسئلة، والتي كانت مستوحاةً من أنماط برنامجي "من سيربح المليون" وبرنامج "كاهوت" التعليمي.
بعد جولاتٍ مشوّقة من التحدي والتنافس، تمّ الإعلان عن فوز طلبة جامعة الإمارات بالمركز الأول، بينما حصل طلبة جامعة العين على المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث طلبة كليات التقنية العليا. بعدها تمّ تكريم الفائزين في حفلٍ ختامي بحضور الأستاذة الدكتورة هالة الحويرص، عميد كلية التربية بالإنابة.
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