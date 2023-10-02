الاحتلال يعيق وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة في الخليل

الاحتلال يعيق وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة في الخليل
التاريخ
10/2/2023 3:18:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعاقت وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة شرق يطا، جنوب الخليل.
وأضافت في بيان، أن الاحتلال عرقل وصول المعلمين من خارج يطا إلى مدارسهم الواقعة وسط المدينة.
وفا
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