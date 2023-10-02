Monday, 02 October 2023 01:44 GMT

الاحتلال يعيق وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة في الخليل

10/2/2023 3:18:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعاقت وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة شرق يطا، جنوب الخليل.


وأضافت في بيان، أن الاحتلال عرقل وصول المعلمين من خارج يطا إلى مدارسهم الواقعة وسط المدينة.


وفا


MENAFN02102023000208011052ID1107172904

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث