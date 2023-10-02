مكارثي يعرب عن ثقته في فوز ترامب بالانتخابات

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في حديث لشبكة "سي بي إس" عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف أن الحزب الجمهوري سيرشح ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.
وقال: "سياسات الرئيس ترامب جعلت أمريكا أقوى".
وأشار مكارثي إلى أن التضخم في عهد الرئيس السابق كان أقل بكثير مما هو عليه في عهد الرئيس جو بايدن، مشيرا لارتفاع أسعار الوقود في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.
وستجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة في نوفمبر 2024.
وسبق أن أعلن الرئيس بايدن أنه ينوي المشاركة في الانتخابات عن الحزب الديمقراطي ووصف نفسه بأنه أفضل مرشح يمكنه هزيمة ترامب.
RT
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