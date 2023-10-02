مكارثي يعرب عن ثقته في فوز ترامب بالانتخابات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في حديث لشبكة "سي بي إس" عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأضاف أن الحزب الجمهوري سيرشح ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.

وقال: "سياسات الرئيس ترامب جعلت أمريكا أقوى".



وأشار مكارثي إلى أن التضخم في عهد الرئيس السابق كان أقل بكثير مما هو عليه في عهد الرئيس جو بايدن، مشيرا لارتفاع أسعار الوقود في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.



وستجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة في نوفمبر 2024.



وسبق أن أعلن الرئيس بايدن أنه ينوي المشاركة في الانتخابات عن الحزب الديمقراطي ووصف نفسه بأنه أفضل مرشح يمكنه هزيمة ترامب.

RT