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الكشف عن هوية الاعلامية التي سيتزوجها تامر عاشور قريبا - صورة

10/2/2023 3:18:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحافية عن موعد زفاف الفنان المصري تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور، المذيعة بقناة“إكسترا نيوز”. وذلك، نقلا عن مصدر مقرب من تامر عاشور.
موعد زفاف تامر عاشور
أكد المصدر على صحة الأنباء المنتشرة عن ارتباط الفنان تامر عاشور من الإعلامية نانسي نور. وأضاف قائلًا إن عاشور ونانسي نور قررا إقامة حفل زفاف كبير يجمع الأهل والأصدقاء خلال الأيام القليلة المقبلة. أي أن موعد الزفاف من المُقرر أن يكون خلال شهر أكتوبر الجاري.





نورت

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