الكشف عن هوية الاعلامية التي سيتزوجها تامر عاشور قريبا - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحافية عن موعد زفاف الفنان المصري تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور، المذيعة بقناة“إكسترا نيوز”. وذلك، نقلا عن مصدر مقرب من تامر عاشور.
موعد زفاف تامر عاشور
أكد المصدر على صحة الأنباء المنتشرة عن ارتباط الفنان تامر عاشور من الإعلامية نانسي نور. وأضاف قائلًا إن عاشور ونانسي نور قررا إقامة حفل زفاف كبير يجمع الأهل والأصدقاء خلال الأيام القليلة المقبلة. أي أن موعد الزفاف من المُقرر أن يكون خلال شهر أكتوبر الجاري.
نورت
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