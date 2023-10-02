الدخل والمبيعات: 4.7 مليار دينار التحصيلات الضريبية حتى نهاية أيلول الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي، التحصيلات الضريبية من ضريبتي الدخل والمبيعات لشهر أيلول الماضي، حيث بلغت 470 مليون دينار، في حين كانت لنفس الشهر من عام 2022 حوالي 422 مليون دينار، بنسبة زيادة مقدارها 11.4%.

وقال ابو علي إنه تأتي هذه الزيادة نتيجة زيادة التحصيلات الضريبية في كل من ضريبتي الدخل والمبيعات، حيث ارتفعت تحصيلات ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية بنسبة 23%، وارتفعت ضريبة المبيعات بنسبة 10%.

وأشار إلى أن ارتفاع نسبة ضريبة الدخل بنسبة 23.4% لا تنحصر على مساهمتها في توفير التمويل اللازم للخزينة العامة، وإنما تنعكس بشكل ايجابي على معالجة الخلل الهيكلي بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، وبشكل يمكّن من زيادة الضرائب المباشرة في مساهمته في الحصيلة الضريبية.

وأوضح ابو علي، بأن إجمالي التحصيلات من ضريبتي الدخل والمبيعات من بداية العام ولغاية نهاية شهر أيلول الماضي بلغت 4.7 مليار دينار، في حين كانت خلال نفس الفترة من عام 2022 حوالي 4.4 مليار دينار، بزيادة مقدارها حوالي 300 مليون دينار، وبنسبة نمو 6.5%.

وبين أنه تشمل هذه الزيادة، زيادة في كل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، حيث بلغت ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية حوالي 1571 مليون دينار، في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 1334 دينار، وبنسبة نمو تصل إلى 18%، حيث أن هذه التحصيلات لضريبة الدخل خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام ليس فقط تزيد عن تحصيلات نفس الفترة من العام الماضي، وإنما تكون قد تجاوزت كامل المقدر السنوي في الموازنة العامة لضريبة الدخل، كما بلغت تحصيلات ضريبة المبيعات من بداية العام وحتى نهاية أيلول حوالي 3131 مليون دينار، في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 3079 مليون دينار، وبنسبة نمو 2%.

وأشار ابو علي إلى أن هذه الزيادة في التحصيلات الضريبية تعود إلى نجاعة برامج الإصلاحات التي تعمل الدائرة على تنفيذها، خاصة فيما يتعلق ببرنامج مكافحة التهرب والتجنب الضريبي وبرنامج تعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وبرنامج الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي وتطبيق الممارسات الدولية الفضلى في التدقيق والتفتيش والتحصيل الضريبي

وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي في برنامج تطبيق التدقيق الضريبي الإلكتروني أدى إلى رفع كفاءة خطة الدائرة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، بحيث مكّن من تحقيق فروقات من التدقيق والتفتيش الضريبي خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، حيث بلغت 338 مليون دينار، في حين كانت لنفس الفترة من عام 2022 حوالي 322 مليون دينار، وبنسبة زيادة حوالي 5%.