بعد ان قاموا بإبتزاز احمد ابو هشيمة ..هذا ما اصدرته المحكمة بحقهم - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قضت محكمة جنايات الجيزة، بالحبس 3 سنوات على مروة إبراهيم محمد، ومحمد عبد العاطي وياسين شعبان المتهمين بارتكاب جريمة ابتزاز رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.
وكانت قد وجهت المحكمة للمتهمين الثلاثة تهم تهديد المجني عليه كتابة، بارتكاب جريمة نسب أمور مخدشة بالشرف، وكان التهديد مصحوب بطلب حمله على تقديم مبالع مالية، فضلاً عن تعمدهم إزعاج ومضايقة المجني عليه بطريقة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
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