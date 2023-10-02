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بعد ان قاموا بإبتزاز احمد ابو هشيمة ..هذا ما اصدرته المحكمة بحقهم - صور

10/2/2023 3:18:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قضت محكمة جنايات الجيزة، بالحبس 3 سنوات على مروة إبراهيم محمد، ومحمد عبد العاطي وياسين شعبان المتهمين بارتكاب جريمة ابتزاز رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.
وكانت قد وجهت المحكمة للمتهمين الثلاثة تهم تهديد المجني عليه كتابة، بارتكاب جريمة نسب أمور مخدشة بالشرف، وكان التهديد مصحوب بطلب حمله على تقديم مبالع مالية، فضلاً عن تعمدهم إزعاج ومضايقة المجني عليه بطريقة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.








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