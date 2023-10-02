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وزير الطاقة: الطاقة المُتجددة ليست ترفاً

10/2/2023 3:18:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن الطاقة المُتجددة ليست ترفاً، بل أصبحت من الموضوعات التي تكتسب أهمية كبرى في جميع دول العالم.


وأضاف الخرابشة، في كلمة له خلال انطلاق المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في القاهرة، أن على الدول العربية استغلال فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، في ظل وفرة المصادر المتجددة، وسعياً لتحقيق التكامل الفني والاقتصادي العربي.
ولفت إلى المحاور الثلاثة ذات الارتباط الوثيق بالطاقة المتجددة، من حيث تحقيق أمن التزود بالطاقة، والاعتماد على الذات، ومحور الاستدامة والحفاظ على البيئة.
واستعرض التجربة الأردنية الناجحة المُتمثلة بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء البالغة 27% حتى نهاية العام 2022، بعدما كان الأردن بلداً يعتمد في الطاقة على الاستيراد بنسبة 100%، منوهاً إلى وجود العديد من الدراسات الفنية التي من شأنها ضمان زيادة نسبة الـ27% لتصل إلى 50% خلال الأعوام القليلة القادمة.
وأشار الخرابشة إلى أن الأردن اليوم يعمل على إعداد استراتيجية النقل الكهربائي، وأن العمل عليها يشهد تسارعاً كبيراً، معرباً عن تفاؤله بأن تحقّق هذه التجربة نجاحاً يضاهي الطاقة المتجددة، بقوله: "نطمح بنقل كهربائي اخضر".

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