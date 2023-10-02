سماء المملكة على موعد مع ذروة زخات شهب التنين الأسبوع المقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، الاثنين، إن سماء الأردن على موعد مع ذروة زخات شهب التنين الأسبوع القادم، حيث سميت بهذا الاسم نسبة إلى مركز إشعاعها الذي يقع بالقرب من نجم جاما التنين ونجم رأس الثعبان في كوكبة التنين وهي ذات نجوم خافتة نسبيا.



وأوضح السكجي، أن زخات شهب التنين هي عبارة عن بقايا أتربة وغبار مذنب جياكوبيني-زينر الذي يدور حول الشمس كل ست سنوات ونصف وعندما تدخل مخلفات هذا المذنب والتي بحجم حبة العدس إلى الغلاف الجوي بسرعة 20 كم في الثانية، تتفاعل مع مكونات الغلاف الجوي وتحدث تأينا في مكوناته والتي نشاهدها على شكل شهب وإذا كانت هذه المخلفات بحجم حبة الفاصوليا تحدث كرات نارية في السماء.



وأكّد عدم وجود أي خطورة من زخات الشهب لأنها تحترق وتتحول إلى رماد قبل أن تصل إلى الأرض على ارتفاع عشرات الكيلومترات.



وأشار السكجي إلى أن ذروة هذه الزخات الشهابية وأقصاها تكون ليلة الأحد /الاثنين القادم الموافق 8 و 9 تشرين الأول 2023 حيث من المتوقع أن يصل أقصى معدل للزخات الشهابية إلى خمسة شهب في الساعة في سماء الأردن وهي منخفضة المعدل.



ويمكن مشاهدتها في معظم مناطق المملكة حسب الظروف الرصدية المعيارية، من غروب شمس يوم الأحد إلى ما بعد منتصف الليل حيث يكون مركز الإشعاع في وسط السماء من جهة الشمال الغربي حيث يبدأ بالانخفاض حتى يصبح تحت الأفق الساعة 2:50 من صباح يوم الاثنين بتوقيت الأردن.

وتابع: ينصح بالنظر في كل الاتجاهات أيضا، ومن حسن الحظ أن القمر يكون تحت الأفق في هذه الفترة، حيث يشرق القمر الساعة 1:32 صباحا وتكون إضاءته حوالي 26%.

تاريخيا كانت زخات شهب التنين تعتبر هي الأروع في التاريخ المسجل حيث كان يصل معدل هذه الزخات إلى آلاف الشهب المرئية في الساعة وكانت تثير الإعجاب في بواكير القرن العشرين وخاصة عواصف التنين الشهابية في سنة 1933 و 1946، وقد وصل معدل عدد الشهب في الساعة إلى 600 شهاب في عام 2011 وحوالي 1000 شهاب في الساعة في 2012 والتي رصدت راداريا، وفق السكجي.



وبحسب النماذج الفلكية، من المتوقع أن يصل معدل الشهب آلى الآلاف في الساعة في عام 2098، وبسبب أنها متغيرة المعدل تعتبر واحدة من زخات الشهب الأقل إثارة، وأن مركز الإشعاع يكون بعد الغروب في أعلى السماء ويبدأ بالنزول إلى الأفق على عكس العديد من زخات الشهب الأخرى.

