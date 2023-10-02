وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في كييف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توجَّه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى كييف لعقد اجتماع غير رسمي لدعم أوكرانيا، حسبما أعلن منسق شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين.



وأكد بوريل خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير دفاعه رستم أوميروف، أمس الأحد في كييف، على أن الاتحاد ((يعد بالتزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا)).



كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال في خطاب يوم الأحد، إنه لا يوجد شيء من شأنه أن يضعف معركة بلاده ضد روسيا، وذلك غداة موافقة الكونغرس الأميركي على مشروع قانون تمويل مؤقت أغفل المساعدة لأوكرانيا.

الشرق الأوسط