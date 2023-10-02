توصية أمنية إسرائيلية بإجراءات اقتصادية تضمن الهدوء في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أوصت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، الحكومة بمواصلة الدفع بالإجراءات الاقتصادية لصالح قطاع غزة، بهدف تجنب التصعيد من فصائل الفلسطينية في القطاع و"المحافظة على الهدوء" على طول الشريط الحدودي.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان 11)، أن "التوصيات جاءت في أعقاب جلسة أمنية عقدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يولآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، الأحد.

وأفادت الإذاعة بأن الجلسة الأمنية، "شملت تقييما لتطورات الأوضاع الأمنية على كافة الجبهات مع التركيز على الشأن الإيراني".

كما طرح المستوى الأمني مجموعة من الخيارات، من ضمنها زيادة عدد تصاريح عمل في إسرائيل للغزيين وعمال من الضفة الغربية، بحسب الإذاعة.

وأشارت إلى أن "قيادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدفع نحو زيادة عدد تصاريح العمال الغزيين، فيما يمارس الوسطاء الدوليون، مثل قطر ومصر والأمم المتحدة، ضغوطا للتحرك بهذا الاتجاه لضمان استعادة الهدوء والحفاظ عليه".

وأكدت الإذاعة، أن "السلطات الإسرائيلية تعتزم التعامل بإيجابية مع هذا المطلب، عندما يتم استعادة حالة الاستقرار والهدوء في المناطق الحدودية شرقي قطاع غزة على طول السياج الفاصل".