مصر.. 25 جريحا في حريق هائل اندلع في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN- أعلن التلفزيون الرسمي المصري السيطرة على حريق مديرية الأمن في محافظة الإسماعيلية في مصر بعد ساعات من اندلاع حريق ضخم في المبنى، فيما قالت وسائل إعلام مصرية، إن الحريق أسفر عن 25 مصابًا.
ودفعت قوات الحماية المدنية بالعشرات من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، فيما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.
وذكر مراسلنا أن الحريق اندلع في حوالي الساعة الرابعة صباحا وامتد في كل المبنى.
وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى سقوط أجزاء من المبنى المحترق، فيما شاركت سيارات الإطفاء التابعة للجيش في عمليات إخماد الحريق.
وأعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ بجميع مشافي المحافظة لاستقبال مصابي الحريق.
وقالت مصادر طبية إنه تم إنقاذ عدد من المجندين ولا يزال عدد آخر محاصر داخل المبنى مضيفة بأن بعض المصابين حالتهم حرجة.
وتم رفع حالة الطوارئ فى مستشفيات الإسماعيلية ووصول سيارات إطفاء من المدن المجاورة للمشاركة فى إطفاء الحريق واستخدام "أوناش نقل الأثاث" لنقل المصابين.
وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ترصد أصوات استغاثة من داخل المبنى، كما أظهر فيديو آخر سقوط شخص من أعلى المبنى.
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