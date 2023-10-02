مصر.. 25 جريحا في حريق هائل اندلع في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أعلن التلفزيون الرسمي المصري السيطرة على حريق مديرية الأمن في محافظة الإسماعيلية في مصر بعد ساعات من اندلاع حريق ضخم في المبنى، فيما قالت وسائل إعلام مصرية، إن الحريق أسفر عن 25 مصابًا.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعشرات من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، فيما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وذكر مراسلنا أن الحريق اندلع في حوالي الساعة الرابعة صباحا وامتد في كل المبنى.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى سقوط أجزاء من المبنى المحترق، فيما شاركت سيارات الإطفاء التابعة للجيش في عمليات إخماد الحريق.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ بجميع مشافي المحافظة لاستقبال مصابي الحريق.

وقالت مصادر طبية إنه تم إنقاذ عدد من المجندين ولا يزال عدد آخر محاصر داخل المبنى مضيفة بأن بعض المصابين حالتهم حرجة.

وتم رفع حالة الطوارئ فى مستشفيات الإسماعيلية ووصول سيارات إطفاء من المدن المجاورة للمشاركة فى إطفاء الحريق واستخدام "أوناش نقل الأثاث" لنقل المصابين.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ترصد أصوات استغاثة من داخل المبنى، كما أظهر فيديو آخر سقوط شخص من أعلى المبنى.